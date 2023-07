नवी दिल्ली : राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावर दिल्लीत अमित शहांसोबत झालेल्या बैठकीत तोडगा निघाल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यानुसार, सरकारमधील तिन्ही पक्षांचे किती आमदार असतील त्याचा फॉर्म्युलाही निश्चित झाला आहे. साम टीव्ही न्यूजनं याबाबत माहिती दिली आहे. (Maharashtra Cabinet expansion is decided solution got from Amit Shah meeting with Fadnavis and Ajit Pawar)

या माहितीनुसार, तिन्ही पक्षांचा हा मंत्रिपदाचा फॉर्म्युला ४-४-२ असा असणार आहे. त्यानुसार शिंदे गटाला ४, भाजपला ४ आणि अजितदादा गटाला २ मंत्रिपद मिळणार असल्याचं सांगितलं जात आहे, असा एकूण १० मंत्र्यांचा शपथविधी होणार आहे.

यापूर्वी भाजपच्या ९, शिवसेनेच्या ९ आणि राष्ट्रवादीच्या ९ मंत्र्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर आता नव्यानं १० आमदार मंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. त्यानुसार, भाजपचे १३, शिवसेनेचे १३ आणि ११ मंत्री मंत्रिमंडळात असतील असं एकूण ३७ आमदारांचं मंत्रिमंडळ असणार आहे.