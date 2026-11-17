मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज मंगळवार (ता. १७) रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची नियोजित बैठक पार पडली. यावेळी राज्य सरकारने गृह, उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि विधि व न्याय विभागाशी संबंधित चार महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. .नक्षलवाद्यांनी लुटलेल्या शस्त्रांबाबत रोख बक्षीस योजनानक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस योजना..Mumbai News: विल्यम-केट यांची गल्ली क्रिकेट ते रिक्षातून सफर; स्ट्रीट फूडचाही घेतला आस्वाद .शैक्षणिक क्षेत्रात बदलराज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रात होऊ घातलेले बदल लक्षात घेऊन सुधारणा करण्यात येणार..वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणाएकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करण्यात आली असून, त्यानुसार पालघर जिल्ह्याचा आता झोन-१ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. झोन-४ वर्गवारी रद्द करुन विस्तारीकरण नियमातही बदल यावेळी करण्यात आला आहे..पनवेलमध्ये ६०० सायकलींना गंज! दिव्यांगांसाठीच्या लाखोंच्या व्हीलचेअर, सायकली धूळ खात.मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापनापालघर जिल्ह्यासाठी पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापना केली जाणार आहे. तसेच सरकारकडून सरकारी वकील कार्यालयांसह अनुषांगिक पदांच्या निर्मितीस मंजुरी देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.