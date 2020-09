महाराष्ट्रात 10 लाखांवर कोरोना रुग्ण; पुण्याची आकडेवारी चिंता वाढवणारी

पुणे - महाराष्ट्रातील कोरोना बाधितांची संख्या 10 लाखांच्या वर पोहोचली असून शुक्रवारी एका दिवसात राज्यात 24 हजार 886 नव्या रुग्णांची नोंद झाली. भारतात सर्वाधिक कोरोना बाधितांची संख्या महाराष्ट्रात आहे. राज्यात मुंबई, पुणे, ठाणे जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या जास्त असून पुण्यात सक्रीय रुग्णांचे प्रमाण जास्त आहे.

राज्यातील एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या 10 लाख 15 हजार 681 इतकी झाली आहे. यातील 7 लाख 15 हजार 23 रुग्ण ठणठणीत बरे होऊन घरी परतले आहेत. तर आतापर्यंत राज्यात 28 हजार 724 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. सध्या राज्यात 2 लाख 71 हजार 566 कोरोनाचे रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरु असल्याची माहिती राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिली.

The total number of #COVID19 cases in Maharashtra crosses the 10 lakh mark with 393 deaths & 24,886 fresh positive cases reported today

The total no. of cases in the state is 10,15,681 including 7,15,023 discharged, 2,71,566 active cases & 28,724 deaths: State Health Department pic.twitter.com/fJuyySHAAm

