महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Diesel Rules : डिझेल खरेदीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून नियम-अटी जाहीर; शेतकऱ्यांची गैरसोय टळणार

Diesel purchase rules farmers : डिझेल टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने डिझेल खरेदीसाठी नवे नियम आणि अटी जाहीर केल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी इंधन मिळण्यात होणारी गैरसोय कमी होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Diesel Rules jalna

Maharashtra Diesel Rules jalna

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra government diesel policy : खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना राज्यात निर्माण झालेल्या डिझेल टंचाईमुळे शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. ट्रॅक्टर आणि कृषी यंत्रांसाठी डिझेल मिळत नसल्याने शेतीची कामे रखडली असून पेट्रोल पंपांवर ट्रॅक्टर व वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा वाढता रोष लक्षात घेत जालना प्रशासनाने कॅनमध्ये डिझेल देण्यावरील बंदी अवघ्या दोन दिवसांत मागे घेत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

जालना प्रशासनाने कॅनमध्ये डिझेल देण्यावरील बंदी मागे घेतली आहे. त्यामुळे आता ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि इतर कृषी यंत्रांसाठी कॅनमध्ये डिझेल उपलब्ध होणार आहे.

Loading content, please wait...
agriculture
petrol
Diesel Price
Petrol & Diesel Prices
Diesel
Agriculture Department
petrol diesel price hike in india
petrol and diesel
petrol diesel price hike today
petrol and diesel price
diesel petrol supply news
Diesel cars in India
Petrol and Diesel Price Hike
diesel price today
Petrol diesel prices today
Petrol Price in Pune
diesel price today in Pune
diesel storage regulations for farmers
diesel storage containers approved
agriculture equipment grants
agriculture financing Maharashtra
agriculture financing options
agriculture census findings
diesel price hikes
diesel cost trends worldwide
diesel shortage problems
agriculture advisory for farmers
petrol and diesel price analysis
petrol price increase impact
diesel price dynamics
petroleum reserves India UAE
diesel bus expenses Pune
petroleum imports India 2023
petrol price news
diesel price increase
petrol and diesel rates
diesel price update
Diesel shortage in Western Vidarbha
diesel price hike impact
diesel shortage in Maharashtra
petrol crisis misinformation
diesel demand in Maharashtra
petrol price stability
diesel price theft
petroleum refinery challenges