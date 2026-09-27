Maharashtra Drought : लग्न समारंभ आणि इतर कार्यक्रमांवरील खर्च कमी करा, दुष्काळग्रस्तांना मदत करा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे जनतेला आवाहन

राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने मदत आणि उपाययोजनांना सुरुवात केली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी १२ तातडीच्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या ‘ट्रिगर-१’नुसार कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. .दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येकाने संवेदनशीलता दाखवून अनावश्यक खर्च टाळावा. तसेच उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करून भविष्यातील पाणीटंचाईला सामोरे जाण्यासाठी आतापासूनच तयारी करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मोठ्या धरणांमध्ये उपलब्ध असलेला पाणीसाठा पुढील वर्षी जुलै-ऑगस्टपर्यंत पुरेल, अशा पद्धतीने पाणी नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती आणि कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत अशा उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेतील कामांचे निकष शिथिल करणे, गरजेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे, अन्नधान्य आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता यांचाही यामध्ये समावेश आहे. जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत..Dattatray Bharne Drought Relief : महाराष्ट्रातील दुष्काळावर कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे काय म्हणाले? किती टप्प्यात मदत करणार?.पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याची कार्यवाही सुरू झाली असून, सर्वेक्षणादरम्यान पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस नोंदी घेण्यात येत आहेत. त्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे..दरम्यान, दुष्काळाच्या यादीत काही तालुके समाविष्ट झाले नसल्याच्या तक्रारीही सरकारकडे आल्या आहेत. अशा तालुक्यांची पाहणी करण्यात येणार असून, नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नियमानुसार पुढील टप्प्यात मदत देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले..Maharashtra Drought 2026 : राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, ट्रिगर-१ लागू झालेल्या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत.दुष्काळाच्या काळात लग्न समारंभ आणि इतर कार्यक्रमांवरील अनावश्यक खर्च कमी करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. टाळता येणाऱ्या खर्चातून बचत करून ती दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वापरता येईल. आर्थिक मदतीसोबतच नागरिकांनी पाणी बचत आणि इतर स्वरूपाची मदत करावी, असे आवाहन त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.