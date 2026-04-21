महाराष्ट्र बातम्या

महाराष्ट्र एक्सप्रेस २ तास उशीरा धावणार, चार रेल्वे गाड्या रद्द, गुरुवारी मध्यरेल्वेचा विशेष ब्लॉक

Maharashtra Express Delayed by 2 Hours : गुरुवारी विशेष वाहतूक बंद ठेवली जाणार असल्याची माहिती रेल्वेकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवासी गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे.
esakal

Shubham Banubakode
Updated on

भुसावळ मंडळातील पारस–गायगाव–अकोला येथे अप व डाऊन अशा दोन्ही रेल्वे मार्गांवर देखभाल व दुरुस्तीचे महत्त्वाचे काम करण्यात येणार आहे. या कामासाठी २३ एप्रिल, गुरुवारी विशेष वाहतूक बंद ठेवली जाणार असल्याची माहिती रेल्वेकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे बडनेरा जंक्शनमार्गे धावणाऱ्या अनेक प्रवासी गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे.

Loading content, please wait...
Akola
central railway
Central Railway Bhusawal

