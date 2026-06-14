Manoj Jarange Support : तुकाराम मुंढेंची बदली कराल तर... मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला इशारा

अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भेसळखोरांविरोधात सुरू केलेल्या कठोर कारवाईला मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. मुंढे यांची बदली करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नात सरकार पडल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे..तुकाराम मुंढे यांनी गेल्या दोन आठवड्यांत अन्न पदार्थांमध्ये भेसळ आढळल्यास थेट मोक्का लावण्याचे आदेश दिले आहेत. राजकारणी आणि व्हीआयपी लॉबीला न जुमानता केलेल्या या धडक कारवाईमुळे संपूर्ण राज्यात त्यांचे कौतुक होत आहे. मात्र, त्यांच्या सेवेतील ही २५वी बदली असल्याने मुंढे यांच्या बदलीची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे..उन्हात नको, सावलीत बसा! विखे पाटलांची जरांगेंना विनंती; म्हणाले, सातारा गॅझेटचं अवघड आहे.यावरून प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “सरकारने तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीचे धंदे बंद करावे. त्यांना याच विभागात राहू द्या. ते भेसळ करणाऱ्यांना नीट करतील. मुंढे यांची बदली करण्याच्या भानगडीत पडल्यास मी सरकारच्या मागे लागेन.”.जरांगे पाटील कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना पंढरपूर येथे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन करणारे आमदार रोहित पवार यांची भेट घेणार आहेत. भेटीपूर्वी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी मुंढे यांच्या कारवाईचे स्वागत केले.तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईमुळे दुधासह विविध अन्न पदार्थांमधील भेसळ रोखली जात असल्याने सामान्य जनतेच्या आरोग्याला फायदा होत आहे. तसेच शुद्ध दुधाला चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल, असेही जरांगे यांनी सांगितले..शेतकऱ्यांची कायमची कर्जमुक्ती हवीशेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले, “सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीवर कोणताही शेतकरी समाधानी नाही. फक्त कर्जमाफी नको, तर कायमची कर्जमुक्ती झाली पाहिजे. एकदा कर्जमुक्ती करा आणि शेतीमालाला योग्य भाव द्या, मग शेतकरी कधी कर्ज काढणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.