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Manoj Jarange Support : तुकाराम मुंढेंची बदली कराल तर... मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला इशारा

Tukaram Mundhe Action : तुकाराम मुंढे यांच्या भेसळविरोधी कठोर कारवाईला मनोज जरांगे पाटील यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला. मुंढे यांच्या बदलीचा प्रयत्न झाल्यास सरकारविरोधात आंदोलनाचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला.
Manoj Jarange Patil supports Tukaram Mundhe

Manoj Jarange Patil supports Tukaram Mundhe

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भेसळखोरांविरोधात सुरू केलेल्या कठोर कारवाईला मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. मुंढे यांची बदली करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नात सरकार पडल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.

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