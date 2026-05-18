आता मनमानी पद्धतीने शाळांचे स्थलांतर होणार नाही! महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; नवे नियम लागू

महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरातील शाळांच्या मनमानी बदल्या थांबवण्यासाठी एक नवीन आणि कठोर धोरण लागू केले आहे. आता धोकादायक इमारत, नैसर्गिक आपत्ती, विकास प्रकल्प किंवा अपुऱ्या भौतिक सुविधा यांसारख्या विशेष परिस्थितीतच शाळांना स्थलांतरित होण्याची परवानगी दिली जाईल. नवीन नियमांनुसार आरटीई मानकांचे पालन, विद्यार्थ्यांचे १००% आधार प्रमाणीकरण, सुरक्षित अंतराच्या मर्यादेचे पालन आणि अतिरिक्त शिक्षकांची तरतूद करणे अनिवार्य आहे..या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारा परिणाम टळेल आणि शाळांच्या नावाखाली होणाऱ्या अनियमिततांना आळा बसेल, असा सरकारचा दावा आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने १५ मे रोजी जारी केलेल्या शासकीय आदेशात, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या हस्तांतरणासाठी कठोर आणि पारदर्शक निकष निश्चित करण्यात आले आहेत..Mumbai News: उमरखाडीचा कायापालट, समूह पुनर्विकासाचे म्हाडाचे नियोजन, रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार.नवीन धोरणानुसार, शाळांना आता केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत किंवा भौतिक सुविधा अद्ययावत करण्यासाठीच स्थलांतर करण्याची परवानगी दिली जाईल. जीर्ण किंवा धोकादायक इमारती, नैसर्गिक आपत्ती किंवा विकास प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या शाळा स्थलांतरासाठी पात्र असू शकतात. तसेच, भाड्याच्या इमारतीतून नवीन इमारतीत जाणे, भाडे कराराची मुदत संपणे किंवा अपुऱ्या सुविधांमुळे मोठ्या, चांगल्या इमारतीत स्थलांतर करणे, ही देखील वैध कारणे आहेत..सरकारने पुनर्वसन प्रक्रियेसाठी अनेक अनिवार्य अटी निश्चित केल्या आहेत. ज्यामध्ये सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अंतराचे प्रमाणपत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि आरटीई कायदा २००९ नुसार सर्व आवश्यक सुविधांची उपलब्धता यांचा समावेश आहे..Mumbai: दादर स्थानकाबाहेर धक्कादायक प्रकार! इडली विक्रेत्याकडून पदार्थांसाठी शौचालयाच्या पाण्याचा वापर, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.