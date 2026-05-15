संत्री आयात ड्युटी रिफंड योजना बंद; धरणांतील गाळ आणि वाळू काढून जलसाठा वाढवणार, महाराष्ट्र सरकारचे शेतकऱ्यांसाठी नवे निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचे उत्पादन आणि धरणांमधील टाकाऊ पदार्थ यापुढे वाया जाऊ दिले जाणार नाहीत. यासाठी एक सुधारित धोरण सादर करण्यात आले आहे. राज्यातील सहा प्रमुख प्रकल्पांमधून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ आणि वाळू काढण्यात येईल. यामुळे धरणांमधील पाणीसाठा वाढेल आणि कचऱ्याचा योग्य वापर करणेही शक्य होईल. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाणीसाठा, संत्र्यांवरील आयात शुल्क परतावा योजना रद्द करणे, वैद्यकीय शिक्षण संस्थांच्या इमारतींना ५० टक्के सूट यासह १३ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संत्र्यांवरील आयात शुल्क परतावा योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बांगलादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांवर आयात शुल्कात ५० टक्के अनुदान मिळत होते..Mumbai News: चौकशीपासून दूर राहा! उच्च न्यायालयाचे शिक्षण आयुक्तांना आदेश.या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होत नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. ठरल्याप्रमाणे, सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयांमधून गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्यासाठी सुधारित धोरण लागू केले जाईल. यामुळे जलसाठा वाढेल, शेतकऱ्यांना मुबलक गाळ मिळेल आणि धरणांचे संरक्षण होईल. नाशिक जिल्ह्यातील आंबोली-वेलुंज ओढा वळवण प्रकल्पाला ४९.२६ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे..पुढील तीन वर्षांसाठी कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये सिंधुरत्न समृद्धी योजना २.० राबविण्यात येईल. खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रम शाळांमधील शिक्षकांना १२ आणि २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवडश्रेणी लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला शैक्षणिक वर्षापासून दरवर्षी १० लाख रुपयांच्या अनुदान योजनेअंतर्गत निधी दिला जाईल..Vasai Crime: महिलेने प्रियकराला संपवलं; पती आणि भावाने दिली साथ, ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्रीची कशी उकल झाली?.नाशिक रिंग रोड प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलतीस मंजुरी देण्यात आली. मृदा व जलसंधारण विभागाच्या सुधारित रचनेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. राज्यात अंदाजे ८,७६७ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये विभागासाठी ६,४८१ आणि महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळासाठी दोन पदांचा समावेश आहे, ज्यामुळे एकूण ६,४८३ पदे म्हणजेच २,२८४ अतिरिक्त पदे निर्माण झाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.