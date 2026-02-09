Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसी दुरुस्तीची अंतिम मुदत वाढवली; नवीन तारीख काय? जाणून घ्या...

महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ज्या लाभार्थ्यांच्या अर्जांमध्ये तांत्रिक त्रुटी आहेत त्यांच्यासाठी ई-केवायसी दुरुस्त करण्याची शेवटची तारीख राज्य सरकारने ३१ मार्च २०२६ निश्चित केली आहे. ऑनलाइन पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान त्रुटींमुळे लाभ मिळविण्यात अडचणी येत असलेल्या महिलांसाठी ही शेवटची संधी असल्याचे महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे..ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान अनेक पात्र महिलांनी पोर्टलवर चुकीचे पर्याय निवडल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे . या तांत्रिक चुकीमुळे अनेक पात्र लाभार्थी महिलांना त्यांचा मासिक हफ्ता (₹१,५००) मिळण्यापासून रोखले गेले आहे. प्रशासनाने सल्ला दिला आहे की, लाभार्थी महिलांनी शेवटच्या क्षणी होणारी गर्दी आणि तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी ३१ मार्चच्या अंतिम मुदतीपूर्वी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे त्यांची माहिती अपडेट करावी..MSRTC: महाराष्ट्रात ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेचा शुभारंभ! पुणे–मुंबईसह 'या' 4 प्रमुख मार्गांवर धावणार बस; परिवहन मंत्र्यांची घोषणा.डेटाची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि तक्रारी कमी करण्यासाठी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये अंगणवाडी सेविकांना घरोघरी जाऊन लाभार्थ्यांच्या तपशीलांची पडताळणी करावी लागेल जेणेकरून फक्त पात्र महिलांनाच लाभ मिळतील आणि डेटामधील कोणत्याही त्रुटी दूर कराव्यात..जून २०२४ मध्ये सुरू झालेली लाडकी बहीण योजना प्रामुख्याने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारणे हे उद्दिष्ट ठेवते. या योजनेअंतर्गत, २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. योजनेच्या नियमांनुसार ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकर भरतो. ज्यांच्या कुटुंबात कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक आहे. ज्यांच्या कुटुंबात खासदार, आमदार किंवा सरकारी मंडळाचा सदस्य आहे. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे..खुशखबर! लाडक्या बहिणींना एकदम ४५०० रुपये अन् शेतकऱ्यांना एकदम मिळणार ६००० रुपये; ‘या’ महिन्यात मिळणार शासनाकडून लाभ, वाचा....ज्या महिलांना इतर कोणत्याही सरकारी योजनेतून आधीच ₹१,५०० किंवा त्याहून अधिक मासिक मदत मिळत आहे, यांना पैसे मिळणार नाहीत. ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले कंत्राटी कामगार आणि स्वयंसेवक या योजनेसाठी पात्र असू शकतात. प्रत्येक पात्र महिलेला आर्थिक मदत देणे हे सरकारचे ध्येय आहे, म्हणून या चुका त्वरित दुरुस्त करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.