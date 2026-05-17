Pharmacy College Ban: राज्यात नवीन फार्मसी महाविद्यालयांना बंदी! महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; कारण काय?

महाराष्ट्र सरकारने नवीन बी.फार्मसी आणि डी.फार्मसी महाविद्यालये सुरू करण्यावर बंदी घातली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याऐवजी विद्यमान महाविद्यालयांमधील जागा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून ते २०३०-३१ पर्यंत नवीन बी. फार्मसी आणि डी. फार्मसी अभ्यासक्रम सुरू करण्यावर संपूर्ण बंदी घातली आहे. .फार्मसी महाविद्यालयांची वाढ रोखण्यासाठी, राज्याने २०२१ पर्यंत नवीन पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यावर बंदी घातली आहे. कौशल्य-आधारित शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कौशल्य विकासाला गती देण्यासाठी, उच्च शिक्षण आणि विकास आयुक्तालयाच्या बैठकीत नवीन कौशल्य विकास केंद्रांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील फार्मसी पदवीच्या सुमारे ३० टक्के जागा रिक्त आहेत. यावर उपाय म्हणून, शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी सरकारने विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी औषधनिर्माण कंपन्यांसोबतची भागीदारी वाढवावी. कोविड-१९ महामारीच्या काळात, भारतीय फार्मसी परिषदेने (PCI) राज्यात २२० नवीन डिप्लोमा आणि ९२ नवीन पदवी महाविद्यालये उघडण्यास परवानगी दिली. जेव्हा असे आढळून आले की या महाविद्यालयांमध्ये अध्यापनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, तेव्हा तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि तंत्रशिक्षण मंडळाच्या वतीने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या शैक्षणिक संस्थांची तपासणी केली. यापैकी ४८ पदवी अभ्यासक्रम आणि १२८ डिप्लोमा अभ्यासक्रम पीसीआयच्या निकषांची पूर्तता करत नव्हते. त्यांच्यावर कारवाईही करण्यात आली.