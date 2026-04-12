Maharashtra: महसूल विभागात प्रतिनियुक्तीबाबत कडक निर्बंध लादले; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय, कोणत्या अधिकाऱ्यांना लागू होणार?

महसूल विभागाचे कामकाज अधिक प्रभावी आणि लोककेंद्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता महसूल विभागातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या मनमानी प्रतिनियुक्तीला आळा घालण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नवीन नियमांची घोषणा केली आहे. .याचा मुख्य उद्देश प्रशासकीय शिस्त राखणे आणि सर्वसामान्य जनतेला कोणत्याही विलंबाशिवाय शासकीय सेवा प्रदान करणे हा आहे. गेल्या काही काळापासून असे दिसून आले आहे की, महसूल, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांमधील अधिकाऱ्यांना दीर्घ कालावधीसाठी इतर विभागांमध्ये किंवा महामंडळांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठवले जात होते. यामुळे महसूल विभागातील वरिष्ठ पदे रिक्त राहत होती, ज्याचा थेट परिणाम शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या महत्त्वाच्या कामावर होत होता. .प्रशासकीय कामातील हा अडथळा दूर करण्यासाठी, आता नवीन, अधिक कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. नवीन धोरणानुसार, महसूल विभागाचा कोणताही अधिकारी एक प्रतिनियुक्ती पूर्ण केल्यानंतर लगेचच आपल्या मूळ प्रतिनियुक्तीवर परत येऊ शकणार नाही. त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत जाऊन किमान तीन वर्षे सेवा बजावणे आवश्यक असेल, ज्याला 'कूलिंग-ऑफ पीरियड' (शांतता कालावधी) म्हणून ओळखले जाते..शिवाय, सुरुवातीच्या प्रतिनियुक्तीचा कालावधी कमाल तीन वर्षांपर्यंत मर्यादित आहे. विशेष परिस्थितीत, मूळ विभागाच्या परवानगीने केवळ एका वर्षाची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. हा नवीन नियम अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी, उप-जिल्हा दंडाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख विभागातील सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांना लागू होईल. .मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांच्या कार्यालयात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी प्रतिनियुक्तीची कमाल मर्यादा पाच वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी मुख्यमंत्र्यांची विशेष परवानगी आवश्यक असेल. या निर्णयामुळे महसूल विभागात अधिकाऱ्यांची उपलब्धता वाढेल आणि ग्रामीण भागातील कामांना गती मिळेल.