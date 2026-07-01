Child Crime: अल्पवयीन गुन्हेगारांना आता सवलत नाही? वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षांवर आणणार; महाराष्ट्र सरकारचा मास्टरस्ट्रोक

मुंबई : महाराष्ट्रातील वाढत्या गुन्हेगारीला प्रतिसाद म्हणून आणि विशेषतः तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी, सरकार एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. अल्पवयीन गुन्हेगारांसाठी वयोमर्यादा १८ वरून १६ पर्यंत कमी करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारकडे पाठवण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ही घोषणा केली..गुन्हेगारी कृत्ये आणि अमली पदार्थांच्या वितरणासाठी मुलांचा वापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल केले जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जालना जिल्ह्यात अल्पवयीन गुन्हेगारीच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल आमदार अर्जुन खोटकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनीही पुरवणी प्रश्न विचारून चर्चेत सहभाग घेतला. या संदर्भात, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, लातूरमधील अलीकडील घटना ही एक खाजगी बाब असून कौटुंबिक वादातून घडली आहे. .Mumbai News: फेरीवाला परवान्यांवर न्यायालयाचे ताशेरे, एकाच कुटुंबाला अनेक परवाने; पालिकेला फटकारले.त्यांनी सांगितले की, तपास सुरू असून, कायद्याच्या कक्षेत ज्या मुलांचा (किशोरवयीन मुलांचा) सहभाग सिद्ध झाला आहे, त्यांना बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, काही गुन्हेगार एका कायदेशीर तरतुदीचा गैरफायदा घेत आहेत, ज्यानुसार मुलांना अटक करण्याऐवजी निरीक्षण गृहांमध्ये ठेवण्याची परवानगी मिळते. असे दिसून आले आहे की, असे लोक गुन्हे करण्यासाठी अल्पवयीन मुलांचा वापर करतात..शिवाय, १६ वर्षांखालील मुलांकडून होणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, बाल गुन्हेगारीच्या वाढत्या प्रवृत्तीचे शास्त्रीय विश्लेषण करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. ते म्हणाले की, संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित अधिक कठोर तरतुदी लागू करण्याचा आणि मुलांचे शोषण करणाऱ्या टोळ्या व व्यक्तींविरुद्ध संबंधित कायदे अधिक प्रभावी बनवण्याचा सरकार विचार करत आहे..एका पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना, राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, बाल गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी राज्यभरात विविध प्रतिबंधात्मक आणि पुनर्वसन उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. पोलीस शाळा आणि महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी सायबर सुरक्षा आणि अमली पदार्थांच्या व्यसनावर नियमितपणे जनजागृती मोहीम, समुपदेशन सत्रे आणि मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करतात . संवेदनशील भागांमध्ये नियमित गस्त आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाही केल्या जात आहेत..Mumbai Local: प्रवाशांची सुरक्षा कोणाच्या भरोशावर? मुंबई लोकलमध्ये आरपीएफ आणि जीआरपी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा; २,५५९ पदे रिक्त .मंत्री कदम यांनी माहिती दिली की, बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ अंतर्गत सर्व पोलीस विभागांमध्ये विशेष बाल पोलीस पथके तयार करण्यात आली आहेत. या पथकांच्या माध्यमातून, बालकांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केअर (समुपदेशन आणि सुधारणात्मक शिक्षण) कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. निरीक्षण गृहात अशा मुलांची सुरक्षितता, शिक्षण, समुपदेशन, व्यक्तिमत्व विकास आणि पुनर्वसन यावरही विशेष भर दिला जात आहे..मंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विधान परिषदेला सांगितले की, शहरी भागातील गरीब, बेघर आणि अत्यंत गरजू कुटुंबांसाठी राबविण्यात आलेल्या 'दीनदयाळ अंत्योदय योजने'च्या प्रलंबित निधीबाबत राज्य सरकार केंद्र सरकारशी सातत्याने संवाद साधत आहे. केंद्राकडून निधी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारच्या वाट्याचा निधी देण्यासाठी पावले उचलली जातील. हा मुद्दा सदस्य हेमंत पाटील यांनी उपस्थित केला आणि सदस्य प्रवीण दरेकर व अभिजित वंजारी यांनी त्यासंबंधी पुढील प्रश्न विचारले..मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, ही योजना एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये सुरू करण्यात आली असून, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये ६०:४० या प्रमाणात निधी विभागला गेला आहे. केंद्र सरकारकडून अंदाजे ७८ कोटी रुपये अद्याप मिळणे बाकी आहे. ही रक्कम मिळवण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या सतत संपर्कात असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले..त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, ही एक केंद्रीय योजना असून राज्य-विशिष्ट योजना नसल्यामुळे, निधीची कमतरता ही पूर्णपणे केंद्र सरकारकडून निधी न मिळाल्यामुळे आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारकडे एक नवीन मागणी ठेवली जाईल. केंद्राकडून ६० टक्के वाटा मिळण्यापूर्वी राज्याचा ४० टक्के वाटा दिला जाऊ शकतो का, याची सरकार तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.