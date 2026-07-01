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Child Crime: अल्पवयीन गुन्हेगारांना आता सवलत नाही? वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षांवर आणणार; महाराष्ट्र सरकारचा मास्टरस्ट्रोक

Juvenile Crime News: अल्पवयीन गुन्हेगारांची वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षे करण्याबाबत राज्य सरकार केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
juvenile offenders from 18 to 16 years

juvenile offenders from 18 to 16 years

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : महाराष्ट्रातील वाढत्या गुन्हेगारीला प्रतिसाद म्हणून आणि विशेषतः तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी, सरकार एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. अल्पवयीन गुन्हेगारांसाठी वयोमर्यादा १८ वरून १६ पर्यंत कमी करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारकडे पाठवण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ही घोषणा केली.

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