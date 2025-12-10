Maharashtra : नव्या वर्षात २४ सरकारी सुट्ट्या, भाऊबीजेची अतिरिक्त सुट्टी; अधिसूचना जारी

राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी महाराष्ट्र सरकारनं नव्या वर्षातील सुट्ट्यांची यादी जाहीर केलीय. वर्षभरात २४ सार्वजनिक सुट्ट्या असणार आहेत. यात भाऊबीजेची अतिरिक्त सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. ११ नोव्हेंबर २०२६ रोजी भाऊबीजेची अतिरिक्त सुट्टी असणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून सुट्ट्यांसंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. .राज्य सरकारडून जाहीर करण्यात आलेल्या सुट्ट्यांमध्ये प्रमुख सण आणि राष्ट्रीय दिवस यांचा समावेश आहे. यादीत देण्यात आलेल्या सुट्ट्या या महाराष्ट्रातल्या सर्व शासकीय कार्यालयं, राज्य सरकारचे उपक्रम, महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांना लागू असणार आहे..पुन्हा एकाच दिवशी दोन परीक्षा, निवडणुकीमुळे MPSCने परीक्षेची तारीख बदलल्यानंतरही गोंधळ.फक्त बँकांसाठी १ एप्रिल २०२६ रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे. वार्षिक लेखापरीक्षणासाठी ही सुट्टी असणार आहे. तर यंदा महाशिवरात्री, लक्ष्मीपूजन हे रविवारी आहे. तर महाराष्ट्र दिन व बुद्ध पौर्णिमा, स्वातंत्र्य दिन आणि पारशी नववर्ष दिन हे एकाच दिवशी आहेत..सार्वजनिक सुट्ट्याप्रजासत्ताक दिन - सोमवार, २६ जानेवारी २०२६महाशिवरात्री- रविवार, १५ फेब्रुवारी २०२६छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती- गुरूवार, १९ फेब्रुवारी २०२६होळी (दुसरा दिवस)- मंगळवार, ३ मार्च २०२६गुढी पाडवा- गुरूवार, १९ मार्च २०२६रमझान ईद (ईद-उल-फित्र)- शनिवार, २१ मार्च २०२६रामनवमी- गुरूवार, २६ मार्च २०२६महावीर जन्म कल्याणक- मंगळवार, ३१ मार्च २०२६गुड फ्रायडे- शुक्रवार, ३ एप्रिल २०२६डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती- मंगळवार, १४ एप्रिल २०२६महाराष्ट्र दिन- शुक्रवार, १ मे २०२६बुद्ध पोर्णिमा- शुक्रवार, १ मे २०२६बकरी ईद (ईद-उल-झुआ)- गुरूवार, २८ मे २०२६मोहरम- शुक्रवार, २६ जून २०२६स्वातंत्र्य दिन- शनिवार, १५ ऑगस्ट २०२६पारशी नववर्ष दिन- शनिवार, १५ ऑगस्ट २०२५ईद-ए-मिलाद- बुधवार, २६ ऑगस्ट २०२६गणेश चतुर्थी- सोमवार, १४ सप्टेंबर २०२६महात्मा गांधी जयंती- शुक्रवार, २ ऑक्टोबर २०२६दसरा- मंगळवार, २० ऑक्टोबर २०२६दिवाळी अमावस्या (लक्ष्मीपूजन)- रविवार, ८ नोव्हेंबर २०२६दिवाळी (बलिप्रतिपदा)- मंगळवार, १० नोव्हेंबर २०२६भाऊबीज- बुधवार, ११ नोव्हेंबर २०२६ (अतिरिक्त सुट्टी)गुरू नानक जयंती- मंगळवार, २४ नोव्हेंबर २०२६ख्रिसमस- शुक्रवार, २५ डिसेंबर २०२६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.