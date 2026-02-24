महाराष्ट्र बातम्या

लाडक्या बहिणीसाठी आनंदाची बातमी! योजनेचे अडकलेले हफ्ते लवकरच खात्यात जमा होणार; महायुती सरकारने घेतला मोठा निर्णय, पण कोणता?

Ladki bahin yojana installments news: महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजनेचे प्रलंबित हप्ते फेडण्यासाठी ९८.२५ कोटी रुपये जारी केले आहेत. पात्र महिलांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याची रक्कम लवकरच बँक खात्यात मिळेल.
Mansi Khambe
Ladki bahin yojana: महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेच्या महाराष्ट्रातील लाखो महिला लाभार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पात्र लाडकी लाभार्थ्यांना लवकरच जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याचे त्यांचे प्रलंबित हप्ते मिळतील. लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात निधी जमा करण्यासाठी सरकारने निधीची व्यवस्था पूर्ण केली आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर राज्यात आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे या योजनेअंतर्गत देयके देण्यास विलंब झाला होता.

