लाडक्या बहिणीसाठी आनंदाची बातमी! योजनेचे अडकलेले हफ्ते लवकरच खात्यात जमा होणार; महायुती सरकारने घेतला मोठा निर्णय, पण कोणता?

Ladki bahin yojana: महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेच्या महाराष्ट्रातील लाखो महिला लाभार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पात्र लाडकी लाभार्थ्यांना लवकरच जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याचे त्यांचे प्रलंबित हप्ते मिळतील. लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात निधी जमा करण्यासाठी सरकारने निधीची व्यवस्था पूर्ण केली आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर राज्यात आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे या योजनेअंतर्गत देयके देण्यास विलंब झाला होता..निवडणुका संपताच प्रशासनाने ही प्रक्रिया जलद केली आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत देयके देण्यासाठी सरकारने सामाजिक न्याय विभागाच्या खात्यातून महिला आणि बालविकास विभागाकडे ₹९८.२५ कोटी हस्तांतरित केले आहेत. त्यानंतर, पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹१,५०० जमा केले जातील..केवायसी त्रुटींमुळे ज्या महिलांचे अर्ज प्रलंबित आहेत त्यांना सरकारने त्यांची माहिती अपडेट करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला आहे. अशा महिलांना त्यांची केवायसी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन्ही महिन्यांची रक्कम लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळे ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळेल..महाराष्ट्रातील सुमारे दोन कोटी महिलांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना बंद केली जाणार नाही, तर पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीच्या काही दिवसांपूर्वी केलेल्या या घोषणेमुळे या योजनेच्या भविष्याबद्दल सुरू असलेल्या अटकळींना पूर्णविराम मिळाला आहे..गेल्या काही दिवसांपासून लाडकी बहीण योजनेबाबत काही गोंधळ आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या स्पष्ट घोषणेनंतर लाखो महिलांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. सर्वांचे लक्ष आता ६ मार्च रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे आहे, जिथे ही योजना आणखी कशी मजबूत केली जाईल हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. सध्या तरी, राज्यातील लाखो लाडकी बहिणींना ₹१,५०० चा मासिक हप्ता मिळत राहील हे निश्चित आहे..