Mumbai News: आनंदाची बातमी! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे दहा पदरी होणार; चार नव्या लेनसाठी राज्य सरकारचं नियोजन काय?

Mumbai-Pune Expressway Lane News: मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील प्रवाशांसाठी महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. सरकार या मार्गावर आणखी चार लेन बांधणार आहे.
मुंबई : राज्य सरकार मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे (यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेस वे) चा विस्तार सध्याच्या सहा पदरींवरून दहा पदरींपर्यंत करण्याची तयारी करत आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि वाढत्या वाहनांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

