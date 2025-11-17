Mumbai News: आनंदाची बातमी! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे दहा पदरी होणार; चार नव्या लेनसाठी राज्य सरकारचं नियोजन काय?

मुंबई : राज्य सरकार मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे (यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेस वे) चा विस्तार सध्याच्या सहा पदरींवरून दहा पदरींपर्यंत करण्याची तयारी करत आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि वाढत्या वाहनांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..९५ किलोमीटर लांबीच्या या एक्सप्रेस वेला आणखी चार लेन जोडण्यासाठी सुमारे १४,२६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ या संदर्भात राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करेल. एमएसआरडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "राज्य सरकारने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर निविदा प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण झाल्यास, २०३० पर्यंत एक्सप्रेस वेला चार नवीन लेन मिळतील.".Mumbai News: जिथं भविष्याची स्वप्नं पाहिली त्याच शाळेने माझ्या मुलीचा जीव घेतला, चिमुकलीच्या आईचा मन हेलावणारा टाहो! .१ एप्रिल २००२ रोजी उघडण्यात आलेल्या या महत्त्वाच्या आंतरशहर द्रुतगती महामार्गावर सध्या सहा लेन आहेत. तीन अधिक तीन. दररोज ८०,००० ते १००,००० वाहनांची वाहतूक असते. आठवड्याच्या शेवटी आणि सुट्टीच्या दिवशी ही संख्या लक्षणीयरीत्या वाढते. ज्यामुळे लांब रांगा लागतात. २०२० मध्ये, अमृतांजन पूल काढून वाहतूक कोंडी कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला..वाहनचालकांना, विशेषतः आडोशी बोगद्यापासून खंडाळा एक्झिटपर्यंत, मोठ्या प्रमाणात विलंब होतो. कारण या सहा-लेन विभागात आता १० लेनची वाहतूक आहे. एमएसआरडीसीने सुरुवातीला एक्सप्रेसवेची लांबी सहा लेनवरून आठ लेनपर्यंत वाढवण्याची योजना आखली होती. आता, प्रस्ताव दहा लेनपर्यंत सुधारित करण्यात आला आहे..Mumbai Crime: मध्यरात्री फिरताना २७ वर्षीय फ्रेंच तरुणीसोबत तरूणानं नको ते कृत्य केलं अन्...; मुंबईत नेमकं काय घडलं? .एमएसआरडीसी अधिकाऱ्यांच्या मते, "वाढत्या वाहतुकीचा भार आणि २०२६ पर्यंत पूर्ण होणारा मिसिंग लिंक प्रकल्प या दोन्हीमुळे एक्सप्रेसवेची क्षमता वाढवणे आवश्यक झाले आहे." या १३.३ किलोमीटर लांबीच्या मिसिंग लिंक प्रकल्पामुळे खंडाळा आणि लोणावळा घाटांना बायपास करून थेट मार्ग उपलब्ध होईल. २०२६ च्या सुरुवातीला हा प्रकल्प कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. चार पदरी विस्ताराच्या अंदाजे १४,२६० कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी ४०% खर्च राज्य सरकार करेल. तर उर्वरित खर्च निविदा जिंकणाऱ्या पायाभूत सुविधा कंपनीकडून उचलला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.