Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांच्या हाती मोठी ताकद! आता कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलता येणार, फडणवीसांना नवे अधिकार

मुंबई : राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, 2026’ अधिसूचित केले असून, त्यामधून मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव आणि सचिव यांच्या अधिकारांसह प्रशासकीय कामकाजाच्या पद्धतीबाबत अधिक स्पष्टता करण्यात आली आहे. या नव्या नियमांनुसार सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे..कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारनव्या कार्यपद्धतीनुसार मुख्यमंत्री सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतात. संबंधित मंत्र्याच्या निर्णयात बदल करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. मात्र, असा निर्णय बदलताना मुख्यमंत्र्यांना आपली नोंद लेखी स्वरूपात करणे बंधनकारक असेल..CM Devendra Fadnavis : शिवसेना शिंदेंचीच अन् राष्ट्रवादी अजितदादांची! सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर CM फडणवीसांचे भाकीत; राजकीय वर्तुळात चर्चा.विभागाची प्राथमिक जबाबदारी मंत्र्यांकडेचमुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला असला, तरी संबंधित विभागाच्या प्राथमिक कामकाजाची जबाबदारी त्या खात्याच्या मंत्र्यांकडेच कायम राहणार आहे. त्यामुळे विभागाच्या दैनंदिन आणि प्राथमिक प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी संबंधित मंत्र्यांचीच असेल..मुख्यमंत्री मागवू शकतात विभागाची कागदपत्रेनव्या नियमांनुसार मुख्यमंत्री कोणत्याही विभागाशी संबंधित कागदपत्रे मागवू शकतात. मुख्यमंत्र्यांनी कागदपत्रे मागितल्यानंतर संबंधित मंत्री आणि त्या विभागाचे सचिव यांच्यावर ती सादर करण्याची जबाबदारी असेल. मागवलेली कागदपत्रे सादर करणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे..महायुतीत राजकीय वादाची शक्यतानव्या नियमांमुळे प्रशासकीय पातळीवर मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांची व्याप्ती अधिक स्पष्ट झाली आहे. विशेषतः कोणत्याही मंत्र्याच्या निर्णयात सार्वजनिक हिताच्या कारणास्तव हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आला आहे. भविष्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे निर्णय बदलल्यास त्यातून महायुतीमध्ये राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता राहणार आहे..Devendra Fadnavis: महाराष्ट्रातील ३६,२११ कंपन्या बंद झाल्या? चर्चेवर देवेंद्र फडणवीसांचा खुलासा; शरद पवारांना सांगितलं सत्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.