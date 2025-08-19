राज्यात पुढील २४ तास धोक्याचे! मुंबई पुण्यासह कोकणात अती मुसळधार पावसाची शक्यता, बाहेर जाणं टाळा

राज्यात गेल्या २ दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झालीय. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगडसह काही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे शाळांना सुट्टी देण्यात आलीय. तर मुंबईत सरकारी कार्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. दरम्यान, पुढील २४ तास राज्यात हवामान विभागाने धोक्याचा इशारा दिलाय. येत्या 24 तासात मुंबई, पुण्यासह, कोकण किनारपट्टीवर असलेल्या जिल्ह्यात अती मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता पुणे वेधशाळेने वर्तवली आहे. .बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा आणखी तीव्र झाल्यामुळे पश्चिमेकडे त्याचा जोर अधिक आहे परिणामी महाराष्ट्रातील बहुतांश सर्व जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडतोय. मुंबईत गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेला पाऊस आणखी 24 तास राहण्याची शक्यता पुणे वेधशाळेकडून वर्तवण्यात आली आहे. सतत होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे घाटमाथ्यावर असणाऱ्या पर्यटन क्षेत्रावर जाणं टाळावं असं आवाहन सुद्धा हवामान शास्त्रज्ञांनी केलं आहे..Mumbai Rain: मुंबई बुडतेय का? मुसळधार पावसामुळे जनजीवन ठप्प, रस्ते-रेल्वे-हवाई सेवा विस्कळीत, नागरिक हैराण... फोटोतून पाहा भीषणता!.मुंबईत ढगफुटीसारखा पाऊसगेल्या २४ तासांत ढगफुटी सदृश पावसाने मुंबईत महापुराची स्थिती निर्माण झालीय. मंगळवारी सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या नोंदीनुसार विक्रोळी येथे तब्बल २५५.५ मिमी, सांताक्रुझ येथे २३८.२ मिमी, भायखळा येथे २४१ मिमी, तर जुहूमध्ये २२१.५ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. बांद्र्यात २११ मिमी, कुलाब्यात ११०.४ मिमी आणि महालक्ष्मी येथे ७२.५ मिमी इतका पाऊस झालाय..कुलाब्यात एकूण पावसाचे प्रमाण १४०५.८ मिमी तर सांताक्रुझमध्ये २१०१.७ मिमी वर पोहोचले आहे. सकाळी ५.३० पर्यंत विक्रोळीत १९४.५ मिमी पावसाची नोंद झाली होती, तर सांताक्रुझमध्ये १८५ मिमी, तर जूहूमध्ये १७३.५ मिमी पाऊस पडल्याचे दिसून आले होते.मात्र त्यानंतरच्या अवघ्या तीन तासांत अजून पावसाचा तडाखा बसून मुंबईची स्थिती अधिक बिकट झाली..विक्रमी पावसामुळे अनेक भागात रस्ते जलमय झाले असून, वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. मुंबईसाठी आज रेड अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालयांसह शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना सुट्टी देण्यात आली आहे. तर खासगी आस्थापनांना वर्क फ्रॉम होमच्या सूचना महानगरपालिकेकडून जारी करण्यात आल्या आहेत. सतत सुरू असलेल्या या पावसामुळे मुंबईकरांचे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, शहर पाण्यात आणि प्रशासन सतर्कतेच्या मोडमध्ये गेले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.