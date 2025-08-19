महाराष्ट्र बातम्या

राज्यात पुढील २४ तास धोक्याचे! मुंबई पुण्यासह कोकणात अती मुसळधार पावसाची शक्यता, बाहेर जाणं टाळा

Maharashtra Heavy Rain Alert : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा आणखी तीव्र झाल्यामुळे पश्चिमेकडे त्याचा जोर अधिक आहे परिणामी महाराष्ट्रातील बहुतांश सर्व जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडतोय.
Maharashtra Heavy Rain Alert: IMD Warns Mumbai, Pune, Konkan in Next 24 Hours
सूरज यादव
राज्यात गेल्या २ दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झालीय. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगडसह काही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे शाळांना सुट्टी देण्यात आलीय. तर मुंबईत सरकारी कार्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. दरम्यान, पुढील २४ तास राज्यात हवामान विभागाने धोक्याचा इशारा दिलाय. येत्या 24 तासात मुंबई, पुण्यासह, कोकण किनारपट्टीवर असलेल्या जिल्ह्यात अती मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता पुणे वेधशाळेने वर्तवली आहे.

