महाराष्ट्र बातम्या

पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार! महाराष्ट्रात पुढील ४ दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा; विदर्भ, कोकण, घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीची शक्यता

Orange Alert in Vidarbha : विदर्भ, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथा परिसरासाठी सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून नागरिकांसह शेतकऱ्यांनीही आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
Maharashtra Heavy Rain Alert

Maharashtra Heavy Rain Alert

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

राज्यात पुन्हा एकदा पावसाचा जोर वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पुढील चार दिवस महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. विशेषतः विदर्भ, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथा परिसरासाठी सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून नागरिकांसह शेतकऱ्यांनीही आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

Loading content, please wait...
rain
vidarbha
Weather