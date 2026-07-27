पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार! महाराष्ट्रात पुढील ४ दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा; विदर्भ, कोकण, घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीची शक्यता

राज्यात पुन्हा एकदा पावसाचा जोर वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पुढील चार दिवस महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. विशेषतः विदर्भ, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथा परिसरासाठी सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून नागरिकांसह शेतकऱ्यांनीही आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २९ जुलै रोजी गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तसेच ३० जुलै रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातही अतिवृष्टीची शक्यता कायम असल्याने ऑरेंज अलर्ट लागू राहणार आहे. या भागात जोरदार पावसासोबतच विजांचा कडकडाट आणि ताशी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी विनाकारण घराबाहेर पडणे टाळावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे..Maharashtra Rain Alert : महाराष्ट्रासाठी पुढचे ७२ तास महत्वाचे, कोकण-घाटमाथ्यावर मुसळधार; मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांना रेड अलर्ट.दरम्यान, २८ ते ३१ जुलै या कालावधीत कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा आणि कोल्हापूरच्या घाटमाथा परिसरासाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या भागांमध्ये मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळण्याचा अंदाज असल्याने घाट रस्त्यांवर प्रवास करणाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे..सलग पावसामुळे डोंगर उतारांवर दरड कोसळणे, नद्या-नाले दुथडी भरून वाहणे आणि सखल भागात पाणी साचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने परिस्थितीवर लक्ष ठेवले असून आपत्कालीन यंत्रणांनाही सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..Maharashtra 21 District Rain Alert : महाराष्ट्रातील २१ जिल्ह्यात पावसाचा अलर्ट; गोवा, कारवारमध्ये मोठे ढग दाटले; पुढच्या ३ दिवसांचा हवामान अंदाज.यासंदर्भात पुणे हवामान वेधशाळेचे शास्त्रज्ञ एस. डी. सानप यांनीही नागरिकांना हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. पुढील काही दिवस हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊनच प्रवास आणि शेतीची कामे नियोजनबद्ध करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.