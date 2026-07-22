४८ तास धोक्याचे! राज्यात पावसाचा जोर कायम राहणार; घाटमाथ्यावर 'रेड अलर्ट', मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या दमदार पावसाचा जोर आणखी किमान ४८ तास कायम राहणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने व पुणे वेधशाळेने व्यक्त केला आहे. अरबी समुद्रातून येणारे दमदार आर्द्र वारे आणि उत्तर भारतातील चक्राकार वाऱ्यांच्या प्रणालीमुळे महाराष्ट्रात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे कोकण, घाटमाथा, मुंबई महानगर परिसरासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे..हवामान विभागाने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरीसह पुण्याच्या घाटमाथ्यासाठी सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. घाटमाथा भागात अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने 'रेड अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. तर मुंबई, ठाणे आणि पालघरसाठी 'ऑरेंज अलर्ट' लागू असून पुढील दोन दिवस जोरदार पाऊस आणि ताशी ५० ते ७० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Rain Alert : कोल्हापुरात माॅन्सूनचे धडाक्यात पुनरागमन; पुढच्या काही तासांत मुंबईसह अमरावती, कोकणात पावसाचा जोर वाढणार; कुठे ऑरेंज तर कुठे येलो अलर्ट.पालघर जिल्हा आणि शहापूर तालुक्यात सर्वाधिक पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी ३०० ते ४०० मिलिमीटर, तर तुरळक भागांत ५०० मिलिमीटरपर्यंत पाऊस होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली परिसरात २०० ते ३०० मिलिमीटर पावसाचा अंदाज आहे..दरम्यान, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातही अनेक ठिकाणी चांगला पाऊस होत असून त्यामुळे खरीप पिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पूर्व विदर्भातही समाधानकारक पावसामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे..पुणे शहर आणि घाटमाथा परिसरात गेल्या तीन-चार दिवसांपासून सुरू असलेला पाऊस आणखी दोन दिवस कायम राहण्याची शक्यता आहे. सततच्या पावसामुळे तापमानात घट झाली असून वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे..Vidarbha Rain Alert : विदर्भासाठी दिलासादायक बातमी! पावसाचा जोर वाढणार, ११ जिल्हे यलो अलर्टवर .हवामान विभागाने नागरिकांना विनाकारण समुद्रकिनारे, नद्या आणि धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच जोरदार पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि वेगवान वाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनानेही सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर पावसाचा जोर हळूहळू कमी होण्याची शक्यता पुणे वेधशाळेने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.