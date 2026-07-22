महाराष्ट्र बातम्या

४८ तास धोक्याचे! राज्यात पावसाचा जोर कायम राहणार; घाटमाथ्यावर 'रेड अलर्ट', मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा

Maharashtra Heavy Rain Alert : अरबी समुद्रातून येणारे दमदार आर्द्र वारे आणि उत्तर भारतातील चक्राकार वाऱ्यांच्या प्रणालीमुळे महाराष्ट्रात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे.
Maharashtra Heavy Rain Alert :

Maharashtra Heavy Rain Alert :

esakal

Shubham Banubakode
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राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या दमदार पावसाचा जोर आणखी किमान ४८ तास कायम राहणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने व पुणे वेधशाळेने व्यक्त केला आहे. अरबी समुद्रातून येणारे दमदार आर्द्र वारे आणि उत्तर भारतातील चक्राकार वाऱ्यांच्या प्रणालीमुळे महाराष्ट्रात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे कोकण, घाटमाथा, मुंबई महानगर परिसरासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.

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