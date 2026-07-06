Maharashtra Rain : महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा जोर वाढला ! ‘या’ जिल्ह्यांना रेड अलर्ट; जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान?

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली असून, कोकण आणि घाटमाथा भागात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. हवामान विभागाने६ जुलै २०२६ रोजी राज्यातील विविध भागांसाठी रेड, ऑरेंज आणि यलो अलर्ट जारी केला आहे. नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..कोकणात अतिवृष्टीचा इशाराकोकण विभागात पावसाचा सर्वाधिक प्रभाव कायम राहणार आहे.रायगड जिल्ह्यात रेड अलर्ट जारी केला असून, अतिवृष्टीची शक्यता आहे.पालघर, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग – ऑरेंज अलर्ट, मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता. आहे. या भागात नद्यांना पूर येण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने खबरदारीचे उपाय योजले आहेत..पश्चिम महाराष्ट्रात घाटमाथ्यावर रेड अलर्टपुणे शहरात पावसाचा यलो अलर्ट जारी केला असून पुणे सातारा जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट आहे. मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडण्याचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. कोल्हापूर घाटमाथा – ऑरेंज अलर्ट. कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर – हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता..उत्तर महाराष्ट्रात वादळी पाऊसनाशिक जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्ट केला असून जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, जिल्ह्यात मुसळधार के अतिमुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. नाशिक घाटमाथा – रेड अलर्ट, मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस. धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर – वादळी वाऱ्यासह हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज..Maharashtra Rain Alert : कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे महाराष्ट्रात पावसाचा जोर; पुणे घाटमाथ्यासह अनेक जिल्ह्यांना रेड-ऑरेंज अलर्ट, कोयना धरणात आवक वाढली.मराठवाड्यात यलो अलर्टछत्रपती संभाजीनगर – विजांच्या कडकडाटासह वादळी वाऱ्यासह हलका ते मध्यम पाऊस, यलो अलर्ट.जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड आणि धाराशिव – काही ठिकाणी हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता..हवामान विभागाने नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे, डोंगराळ भागात जाणे टाळण्याचे आणि नदीकाठच्या भागात सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.