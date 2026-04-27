Maharashtra HSC Result 2026 : बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी ! 'या' दिवशी निकाल लागण्याची शक्यता, अपडेट्स समोर

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. अनेक राज्यांमध्ये बारावीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता महाराष्ट्र बोर्डाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .सूत्रांच्या माहितीनुसार, मे महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात महाराष्ट्र बारावीचा निकाल जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. काही रिपोर्ट्सनुसार १३ मे ते २५ मे दरम्यान, तर काहींनुसार मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत निकाल लागू शकतो. निकाल साधारणपणे दुपारी १ वाजता जाहीर होण्याची परंपरा आहे..डिजीलॉकरवर "Class 12th Result 2026 Coming Soon" असा मेसेज दिसू लागला आहे, ज्यामुळे निकाल प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. बोर्डाकडून अधिकृत घोषणा लवकरच अपेक्षित आहे..परीक्षा कधी झाली?महाराष्ट्र बोर्डाच्या बारावी (HSC) परीक्षा १० फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत घेण्यात आल्या होत्या. यावर्षी सुमारे १४ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आहे. .निकाल कुठे आणि कसा पाहाल?निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थी खालील अधिकृत वेबसाइट्सवर पाहू शकतील mahresult.nic.inhscresult.mkcl.orgmahahsscboard.in निकाल पाहण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रेसीट नंबर, आईचे नाव – हॉल तिकिटाप्रमाणे आवश्यक आहे.