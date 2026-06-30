HSRP नंबरप्लेटची मुदत फक्त आज! किमान नोंदणी तरी करा, नाहीतर... दंडात्मक कारवाईसह १ जुलैनंतर तुमच्या गाडीची 'ही' कामे थांबणार

राज्यातील जुन्या वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (HSRP) बसविण्याची मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली होती. आज ही मुदत संपत आहे. त्यामुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनधारकांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांसाठी HSRP नंबर प्लेट बसविणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आता उद्यापासून (१ जुलै २०२६) पासून विशेष तपासणी मोहीम राबवून नियमभंग करणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे..नियमांचे पालन अनिवार्यराज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जुन्या वाहनांवरही HSRP नंबर प्लेट बसविणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. वाहनचोरी, बनावट नंबर प्लेट्सचा वापर आणि गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये वाहनांचा होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी ही व्यवस्था महत्त्वाची ठरणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..१ जुलैपासून विशेष तपासणी मोहीमपरिवहन विभागाच्या माहितीनुसार, मुदत संपल्यानंतर पोलीस आणि परिवहन विभागाचे अधिकारी संयुक्तपणे किंवा स्वतंत्रपणे रस्त्यावर तपासणी मोहीम राबविणार आहेत. HSRP नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांवर थेट कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे..HSRP number plate Fake : बनावट एचएसआरपी नंबरप्लेट कारखान्यावर छापा, यंत्रसामग्री जप्त; एकास अटक.आरटीओच्या सेवांवरही निर्बंधHSRP नंबर प्लेट न बसविणाऱ्या वाहनधारकांना केवळ दंडाचाच सामना करावा लागणार नाही, तर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (RTO) अनेक महत्त्वाच्या सेवाही त्यांच्यासाठी बंद करण्यात येणार आहेत.यामध्ये वाहनांचे हस्तांतरण (Vehicle Transfer), पत्ता बदल, वाहनावरील कर्जबोजा चढविणे किंवा उतरविणे, वाहनाची पुनर्नोंदणी (Re-registration), वाहनातील इतर आवश्यक बदल तसेच परवाना नूतनीकरण यांसारख्या कोणत्याही सेवा उपलब्ध होणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी तात्पुरता दिलासामात्र, वाहनधारकांना काही प्रमाणात दिलासा देण्यात आला आहे. वाहनाच्या फिटनेस प्रमाणपत्राच्या (Fitness Certificate) नूतनीकरणासाठी सध्या HSRP नंबर प्लेटची अट लागू राहणार नसल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या विशिष्ट सेवेसाठी वाहनधारकांना तत्काळ अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही..नोंदणी केलेल्यांना कारवाईतून तात्पुरती सूटज्या वाहनधारकांनी ३० जूनपर्यंत अधिकृत पोर्टलवर HSRP नंबर प्लेटसाठी ऑनलाइन नोंदणी करून अपॉइंटमेंट निश्चित केली आहे, त्यांना १ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईतून तात्पुरता दिलासा देण्यात आला आहे. मात्र, ज्यांनी अद्याप नोंदणीच केलेली नाही, त्यांच्यावर थेट दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे..Ichalkaranji HSRP : बनावट नंबर प्लेटमुळे वाहन सुरक्षा ऐरणीवर; प्रशासनाचे उद्दिष्ट अडचणीत, विलंबाचा फायदा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.