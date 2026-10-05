राज्यातील ३ IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, दोघांची मंत्रालयात नियुक्ती; कुणाला काय जबाबदारी?

राज्यातील तीन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आलीय. सोमवारी राज्य सरकारने IAS अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश जारी केले आहेत. या प्रशासकीय फेरबदलात संजय खंदारे, संजय यादव आणि वैष्णवी बी. यांचा समावेश आहे. यातील दोन अधिकाऱ्यांची मंत्रालयातच नियुक्ती करण्यात आलीय. तर एका अधिकाऱ्याला नागपूर विभागात जबाबदारी देण्यात आली आहे..संजय खंदारे वन विभागात१९९६च्या बॅचचे IAS अधिकारी संजय खंदारे हे आतापर्यंत पर्यटन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत होते. राज्य सरकारने त्यांची आता वन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे वन विभागाची महत्त्वाची प्रशासकीय जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे..अल निनोमुळे 'पाणीबाणी', राज्यात ऑगस्ट २०२७पर्यंत पाणीकपात; सरकारचा मोठा निर्णय, साठा राखीव ठेवण्याचे आदेश.संजय यादवांकडे पर्यटन विभाग२००९च्या बॅचचे IAS अधिकारी संजय यादव हे समग्र शिक्षा अभियानाचे राज्य प्रकल्प संचालक म्हणून काम पाहत होते. त्यांच्या पदावर आता बदल करण्यात आला आहे. त्यांची पर्यटन विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. संजय खंदारे यांच्याकडे असलेली पर्यटन विभागाची जबाबदारी आता संजय यादव यांच्याकडे आली आहे..वैष्णवी बी. यांची नागपुरात नियुक्ती२०१९च्या बॅचच्या IAS अधिकारी वैष्णवी बी. यांची नागपूर विभागाच्या अतिरिक्त विभागीय आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या तिन्ही अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भातील आदेश राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आले आहेत. या फेरबदलामुळे राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेत महत्त्वाच्या विभागांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.