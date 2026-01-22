CM Devendra Fadnavis : मुंबईला कचरामुक्त शहर करणार, तिसऱ्या मुंबईत इनोव्हेशन सिटी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दावोसमध्ये घोषणा

स्वित्झर्लंडमधील दावोसमध्ये सध्या जागतिक आर्थिक मंचाची (World Economic Forum 2026)वार्षिक परिषद सुरू असून यावेळी महाराष्ट्राने गुंतवणुकीचा विक्रम स्थापित केला आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली गुंतवणुकीविषयी माहिती. महाराष्ट्रात इनोव्हेशन सिटीची घोषणा करण्यात आली असून मुंबईला संपूर्ण कचरामुक्त शहर करणार तसेच मुंबईचा पूर्णपणे विकास करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कालच तिसऱ्या मुंबईत एक लाख कोटींची गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. तिसऱ्या मुंबईतील बिझनेस डिस्ट्रिक्टमध्ये पाच देशांतील एक लाख कोटींची गुंतवणूक आणली. आज या ठिकाणी इनोव्हेशन सिटी आणली, यामुळे तिसऱ्या मुंबईला चालना मिळाली आहे..Uday Samant : दावोस करारामुळे १६ लाख रोजगार निर्मिती; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची माहिती.त्याचबरोबर टाटा सन्सने मुंबईसाठी सर्क्युलर इकोनॉमीची घोषणा केली आहे. हवेची आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.मुंबईला एक शाश्वत शहर बनवणे ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. असे ते म्हणाले..पंतप्रधान मोदींनी आंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस जाहीर केला आहे. यामाध्यमातून महाराष्ट्राने याबाबत केलेले कार्य सांगितले. महाराष्ट्राच्या या मॉडेलची झिम्बॉम्बे आणि केंद्र सरकारने देखील कौतुक केले. हा केस स्टडी अन्य देशांना देखील अभ्यासासाठी देण्यात येणार आहे. असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांसाठी आपण वेगळी कंपनी स्थापन करुन १६००० मॅगावॅट पावर सप्लाय तयार केली. देशातील शेतसाठी सोलर वॉटर पंप लावण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रात ६० टक्के लावण्यात आले आहेत.याची गिनीज बुक मध्ये देखील नोंद झाली आहे.रुफ टॉप सोलर पासून देखील आपण ४००० मॅगावॅट वीज निर्मिती केली. २०३० मध्ये आपली ५२ टक्के वीज ही या अशा माध्यमातून येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.