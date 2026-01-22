महाराष्ट्र बातम्या

CM Devendra Fadnavis : मुंबईला कचरामुक्त शहर करणार, तिसऱ्या मुंबईत इनोव्हेशन सिटी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दावोसमध्ये घोषणा

World Economic Forum : टाटा सन्सकडून मुंबईसाठी Circular Economy उपक्रम जाहीर करण्यात आला. महाराष्ट्राने सोलर एनर्जी क्षेत्रात मोठी कामगिरी करत गिनीज बुकमध्ये नोंद केली. २०३० पर्यंत राज्यातील ५२% वीज उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जेतून होणार आहे.
Devendra Fadnavis

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis addressing a press conference at the World Economic Forum 2026 in Davos, announcing Mumbai’s waste-free vision and the Innovation City project in Third Mumbai.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

स्वित्झर्लंडमधील दावोसमध्ये सध्या जागतिक आर्थिक मंचाची (World Economic Forum 2026)वार्षिक परिषद सुरू असून यावेळी महाराष्ट्राने गुंतवणुकीचा विक्रम स्थापित केला आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली गुंतवणुकीविषयी माहिती. महाराष्ट्रात इनोव्हेशन सिटीची घोषणा करण्यात आली असून मुंबईला संपूर्ण कचरामुक्त शहर करणार तसेच मुंबईचा पूर्णपणे विकास करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Mumbai
Switzerland
Investment

Related Stories

No stories found.