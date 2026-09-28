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Ladki Bahin Yojana August Installment : लाडक्या बहिणींची प्रतीक्षा संपली! आजपासून बँक खात्यात जमा होणार 'ऑगस्ट'चे 1500 रुपये; लगेच चेक करा खाते

Ladki Bahin Yojana August Installment : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र महिलांच्या खात्यात ऑगस्ट महिन्याचा ₹१५०० हप्ता आजपासून जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. यासाठी सरकारने ३३९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana August installment ₹1500 payment date

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Ladki Bahin Yojana August Installment : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या लाभार्थी महिलांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या पात्र महिलांच्या बँक खात्यात आजपासून ₹१,५०० जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांनी आपल्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाली आहे का, याची तपासणी करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

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