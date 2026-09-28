Ladki Bahin Yojana August Installment : लाडक्या बहिणींची प्रतीक्षा संपली! आजपासून बँक खात्यात जमा होणार 'ऑगस्ट'चे 1500 रुपये; लगेच चेक करा खाते

Ladki Bahin Yojana August Installment : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या लाभार्थी महिलांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या पात्र महिलांच्या बँक खात्यात आजपासून ₹१,५०० जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांनी आपल्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाली आहे का, याची तपासणी करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी राज्य सरकारकडून निधी हस्तांतरित करण्यात आला होता. दोन दिवसांत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा होईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार आजपासून पात्र महिलांच्या खात्यात हप्त्याची रक्कम जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे..३३९ कोटींचा निधी वितरितमिळालेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने ३३९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. या निधीतून पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात ₹१,५०० जमा केले जाणार आहेत. ऑगस्टच्या हप्त्यासाठी ३३९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली होती. यासंदर्भातील शासन निर्णयही राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे..Ladki Bahin Yojana August 2026 Installment GR : लाडकी बहीण योजनेच्या ऑगस्ट हप्त्याचा GR आला; खात्यात 1,500 जमा होणार की 3,000 शासन निर्णयात नेमकं काय?.जुलैपर्यंतचे हप्ते जमा‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० आर्थिक मदत दिली जाते. आतापर्यंत पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जुलै महिन्यापर्यंतचे हप्ते जमा झाले आहेत. मात्र, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांचे हप्ते कधी मिळणार, याकडे लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले होते. त्यापैकी ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्याचे वितरण आता सुरू होत आहे..सप्टेंबरच्या हप्त्याचे काय?गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन्ही महिन्यांचे हप्ते एकत्रितपणे जमा करेल, अशी अपेक्षा लाभार्थी महिलांकडून व्यक्त केली जात होती. मात्र, सध्या केवळ ऑगस्ट महिन्याचा ₹१,५०० हप्ता जमा केला जाणार आहे. त्यामुळे आता सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार, असा प्रश्न लाभार्थी महिलांकडून उपस्थित केला जात आहे..पैसे जमा झाले नाहीत तर काय करावे?लाभार्थी महिलेच्या मोबाईलवर बँकेकडून रक्कम जमा झाल्याचा संदेश न आल्यास संबंधित महिलेने प्रथम बँक खात्याचे व्यवहार तपासावेत. तसेच बँकेच्या ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधून खात्यात रक्कम जमा झाली आहे का, याची माहिती घ्यावी. आवश्यक असल्यास संबंधित बँकेच्या शाखेत जाऊनही खात्याची तपासणी करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.