Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहिण योजनेबाबत मोठी अपडेट ! ४० लाख लाभार्थी अपात्र ठरणार? महिला व बालकल्याण विभागाकडून संकेत

Summaryलाडकी बहिण योजनेसाठी ई-केवायसी करणे सरकारने अनिवार्य केले आहे.ई-केवायसीची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.आतापर्यंत फक्त १.६० लाख लाभार्थींनीच ई-केवायसी पूर्ण केली आहे..Ladki Bahin Yojana Update: लाडक्या बहिणींसाठी मोठी अपडेट समोर आली आहे. लाभाथ्यी महिलांना योजेनेस पात्र होण्यासाठी केवायसी करणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. मात्र आतापर्यंत केवळ १ लाख ६० हजार महिलांनीच ही प्रक्रिया पूर्ण केली पण उर्वरित ४० लाखांहून अधिकचे लाभार्थ्यांची अद्याप ई केवायसी पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे या महिला अपात्र होऊ शकतात अशी माहिती सुत्रांची माहिती आहे. .महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरलेली ही योजना खूपच प्रसिद्ध झाली मात्र यात अनेक अपात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घेतल्याचे समोर आले. सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनही या योजनेचा लाभ घेतल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली. यानंतर राज्य महिला व बालविकास विभागाकडून या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ई केवायसी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..यानुसार लाभार्थींना १८ नोव्हेंबरपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र राज्यात अनेक ठिकाणी उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आणि इतर अनेक कारणांमुळे ही मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला मात्र लाभार्थींच्या उदासीनतेमुळे मोठ्या प्रमाणात ई केवायसी होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे ४० लाखांपेक्षा जास्त लाडक्या बहिणी अपात्र होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. .FAQs प्रश्न 1: लाडकी बहिण योजनेत ई-केवायसी का बंधनकारक करण्यात आली आहे? उत्तर: योजनेतील अपात्र लाभार्थी, सरकारी कर्मचारी व चुकीच्या नोंदी हटवण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे.प्रश्न 2: ई-केवायसी करण्याची अंतिम तारीख कोणती आहे?( उत्तर: लाभार्थींना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.प्रश्न 3: आतापर्यंत किती महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे? उत्तर: आतापर्यंत केवळ सुमारे १ लाख ६० हजार महिलांनी ई-केवायसी केली आहे.प्रश्न 4: ई-केवायसी न केल्यास काय होईल? उत्तर: ई-केवायसी न करणाऱ्या महिलांना योजनेतून अपात्र ठरवले जाऊ शकते व लाभ बंद होऊ शकतो.प्रश्न 5: किती लाभार्थी अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे? उत्तर: ४० लाखांहून अधिक लाडक्या बहिणी अपात्र ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.प्रश्न 6: ई-केवायसी कुठे आणि कशी करता येईल? उत्तर: अधिकृत सरकारी पोर्टल, CSC केंद्र किंवा संबंधित महिला व बालविकास विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार ई-केवायसी करता येते.