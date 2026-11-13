Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेला स्व. अजित पवार यांचं नाव मिळणार? आदिती तटकरेंनी स्पष्ट केली भूमिका

नंदूरबारः महायुती सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळख असलेली लाडकी बहीण योजना सध्या चर्चेत आहे. याच योजनेमुळे २०२४ मध्ये शिंदे-फडणवीस-पवारांची पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात सत्ता आल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात. या योजनेच्या लाभार्थी महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये रोख दिले जातात..लाडकी बहीण योजनेला आता स्व. अजित पवार यांचं नाव देण्याच्या प्रश्नाला महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी उत्तर दिलं. त्या नंदूरबार येथे बोलत होत्या. ''ही योजना महायुती सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांतून साकार झाली आहे.. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना आखली गेली.''.वर्षा उसगांवकर यांचे पती कोण आहेत? सोशल मीडियावर एकही एकत्र फोटो का पोस्ट करत नाहीत? अभिनेत्रीने सांगितलं कारण!.योजनेतील तिघांच्या योगदानाची माहिती देताना तटकरे यांनी सांगितले की, वयोश्री व श्रावणबाळ योजनेचा विचार करून लाभार्थी वयोमर्यादा 21 ते 65 वर्षे करण्याची सूचना अजित पवार यांनी केली होती. 21 वर्षांवरील अविवाहित तरुणींचा समावेश करण्याची सूचना देवेंद्र फडणवीस यांनी केली, तर 1200 रुपयांवरून निधी 1500 रुपये करण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतल्याचं मंत्री तटकरेंनी सांगितलं..Tapola and Bamnoli Tourism : महाराष्ट्राचे 'मिनी काश्मीर' पर्यटकांनी हाऊसफुल्ल! सुट्ट्यांचा आनंद लुटण्यासाठी तापोळा अन् बामणोलीत गर्दी, वासोटा किल्ल्यावर ट्रेकिंगसाठी झुंबड.त्या पुढे म्हणाल्या की, हे तिघेही राज्यात तीन लाडके भाऊ म्हणून ओळखले गेले. योजनेला अजितदादा पवार यांचे नाव देऊन त्यांना आदरांजली वाहण्याबाबतचा निर्णय शासन स्तरावरील असून सरकार त्यावर नक्कीच सकारात्मक विचार करेल. अजितदादा हे कालही माझे नेते होते, आजही आहेत आणि उद्याही राहतील, अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या. या संदर्भातील योग्य निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार घेतील, असंही तटकरे यांनी स्पष्ट केलं.