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Ladki Bahin Yojana October Installment Update : लाडक्या बहिणींना दसऱ्याला मिळणार 1500 रुपये की दिवाळीत 3000 हजार? समोर आली मोठी अपडेट, हप्त्याबद्दल सरकारचा प्लॅन ठरला!

Ladki Bahin Yojana September installment latest news : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर हप्त्यांची प्रतीक्षा सुरूये. दसऱ्याला १५०० रुपये मिळणार की दिवाळीत ३००० रुपये जमा होणार, याबाबत अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana payment date

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana payment date

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Ladki Bahin Yojana Latest Update : महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थी महिलांचे पुढील हप्त्याकडे लक्ष लागले आहे. ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता सप्टेंबरच्या अखेरीस महिलांच्या बँक खात्यात जमा झाला (Ladki Bahin Yojana September installment latest news) होता. मात्र, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन महिन्यांचे हप्ते अद्याप मिळालेले नाहीत. त्यामुळे दसऱ्याच्या सणाला १५०० रुपये मिळणार की दिवाळीत दोन्ही महिन्यांचे मिळून ३००० रुपये खात्यात जमा होणार, याबाबत राज्यभरात चर्चा सुरू आहे.

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