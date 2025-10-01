Latest Marathi News Live Update: दसऱ्यानंतर अमित शहा अहिल्यानगर दौऱ्यावर

महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Live : राज्यात शंभर टक्के पीक पाहणी करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

राज्यात शंभर टक्के पीक पाहणी होणार, एक ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर या महिन्याभरात पीक पाहणी

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

राज्य आपत्कालीन परिस्थितीतून जात असल्याने 100 टक्के पीक पाहणी अत्यंत महत्त्वाची असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकरी हिताची काळजी घेऊन पाहणी करावी,असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश

खरीप हंगाम 2025 साठी ही पीक पाणी महत्त्वाची.

Maharashtra Live : दसऱ्यानंतर अमित शहा अहिल्यानगर दौऱ्यावर

५ ऑक्टोबर रोजी अमित शहा अहिल्यानगर दौऱ्यावर

लोणी आणि कोपरगाव येथील विविध कार्यक्रमांना हजेरी...

प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याच्या विस्तारीत प्रकल्पाचे शहा यांच्या हस्ते लोकार्पण...

यासह शहा यांच्या हस्ते लोणी येथे सहकार चळवळीचे जनक पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील आणि माजी केंद्रीय मंत्री पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या पुर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण...

लोणी बाजारातळ येथे आयोजित सभेस अमित शहा करणार मार्गदर्शन...

Ratnagiri Live : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बिगुल वाजले,

रत्नागिरी जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापदी पदासाठी आरक्षण जाहिर

मंडणगड संगमेश्वर लांजा पंचायत समिती सभापतीसाठी सर्वसाधारण महिला आरक्षण

रत्नागिरी चिपळूण गुहागर आणि खेड पंचायत समिती सभापती पदासाठी सर्वसाधारण (ओपन) गटासाठी आरक्षण

दापोली पंचायत समिती सभापती साठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, तर राजापूर पंचायत समिती सभापती साठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री साठी आरक्षण

रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निघाली आरक्षण सोडत

रत्नागिरी जिल्ह्यात ९ पंचायत समित्या, सभापती पदाच्या आरक्षण सोडती नंतर सर्व राजकीय पक्षांची मोर्चे बांधणी

Latur News Udpates : अतिवृष्टीचा फळबागांनाही फटका, पुराच्या पाण्यात बाग गेली वाहून

लातूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीने शेती पिकांबरोबर, फळबागांना देखील मोठा फटका बसलाय. विशेषता नदीकाठची फळबाग पुराच्या पाण्यात वाहून गेली आहे. लातूरच्या कासारखेडा शिवारात मांजरी नदीला आलेल्या पुरामुळे दोन एकर भाग पाण्यात होती. मात्र पूर ओसरला आणि आता जागेवरच पेरून साडीला सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांच प्रचंड मोठ नुकसान झालं आहे.

Shegaon News Updates : पावसानं नुकसान, शेती परवडेना; शेतकऱ्यानं 2 एकरातलं पीक पेटवलं

सततच्या पावसाने जवळपास सर्वच पिकांचे नुकसान होत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही परवडत नाही. शेगाव तालुक्यातील लासुरा येथील शेतकरी आनंद जवंजाळ यांनी आपल्या दोन एकर शेतात उडीद पिकाचे उत्पन्न घेण्याचं ठरवलं होतं पीकही चांगल आलं होतं. मात्र हातात तोंडाशी आलेल्या उडीद पिकाला सततच्या पावसाने मोठा फटका बसला व त्यामुळे उत्पादन खर्च परवडत नसल्याने आनंद जवंजाळ यांनी दोन एकर शेतातील उडीद पिकाच्या सुडीला स्वतःच आग लावून पेटवून दिलं.

