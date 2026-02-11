Latest Marathi News Live Update : लातूर महापौर–उपमहापौर निवड, महापालिकेवर काँग्रेसची एकहाती सत्ता

लातूर महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौर पदासाठी निवड प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आहे, महापौर पदी जयश्री सोनकांबळे, तर उपमहापौरपदी ॲड स्नेहल उटगे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली , लातूर महापालिकेवर काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीने बाजी मारत मनपावर एकहाती सत्ता प्रस्थापित केली. दरम्यान महापौर आणि उपमहापौरपदी निवड झाल्याने शहराच्या राजकारणात काँग्रेसचे वर्चस्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. “लातूर महानगरपालिकेत पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार राबवण्याचा निर्धार असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसने आमदार अमित देशमुख यांनी दिली,