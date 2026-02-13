Latest Marathi News Live Update : बुलढाण्यात विभागीय क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धांचा जल्लोषात शुभारंभ

बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या वतीने स्थानिक क्रीडा संकुल मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसीय विभागीय मैदानी आणि सांस्कृतिक स्पर्धांचा उत्साहात प्रारंभ झाला. या स्पर्धांचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी किरण पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम आणि बुलढाणा या पाच जिल्हा परिषदांतील कर्मचारी स्पर्धकांनी विविध विषयांवर आकर्षक जिवंत देखावे सादर करून कार्यक्रमात रंगत आणली. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.