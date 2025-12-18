महाराष्ट्र बातम्या

Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? जाणून घ्या, एका क्लिकवर

Breaking Marathi News live Updates 18 December 2025 : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर..
Latest Marathi News Live Update

Latest Marathi News Live Update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुंबईत महाविकास आघाडीसाठी शरद पवार काँग्रेस नेत्यांशी चर्चा करणार

महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी कायम राहावी यासाठी शिवसेना ठाकरे गट आग्रही आहे. शिवसेना(ठाकरे) आणि मनसे एकत्र महापालिका निवडणुकांना सामोरे जाणार असताना या आघाडीत आता राष्ट्रवादीनेही (शरद पवार) सामील व्हावे यासाठी शिवसेना (ठाकरे) नेते खासदार संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीत आघाडीचा प्रस्ताव देण्यात आला असून काँग्रेसने आघाडीत सामील व्हावे यासाठी स्वत: शरद पवार काँग्रेस नेत्यांशी चर्चा करणार आहेत.

