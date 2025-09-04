महाराष्ट्र बातम्या

Latest Marathi News Updates : गणेश विसर्जन मिरवणुकीत शिरोलीत वाद; दोघांवर सत्तूरने वार

Breaking Marathi News live Updates 4 September 2025 : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर..
Maharashtra Live Marathi News Update
Maharashtra Live Marathi News Updateesakal
Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Congress
Prakash Ambedkar
Rahul Gandhi
Uddhav Thackeray
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Narendra Modi
Share Market
Supreme Court
Donald Trump
pune
NCP
Mumbai
Eknath Shinde
Mumbai Local Train
nirmala sitharaman
Entertainment news
mallikarjun kharge
MNS Chief Raj Thackeray
imd nagpur
Weather Update maharashtra
shivsena
Amit Shah
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com