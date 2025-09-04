Latest Marathi News Updates : गणेश विसर्जन मिरवणुकीत शिरोलीत वाद; दोघांवर सत्तूरने वार

मुरगूड : महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा व अन्य राज्यांतील भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्रीक्षेत्र आदमापूर (ता. भुदरगड) येथील संत सद्गुरू श्री बाळूमामा देवालयाचे ‘व्हीआयपी’ दर्शन बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देवालय ट्रस्टने घेतला आहे. बाळूमामांच्या समाधीचे पावित्र्य जपण्यासाठी गाभारा आणि त्यासमोरील विशेष दर्शन व्यवस्था आता बंद करण्यात आल्यामुळे सर्व भाविकांना समान लेखले जाणार आहे. या निर्णयामुळे सर्व भाविकांना रांगेतून थेट दर्शन, मुखदर्शन आणि पायरी दर्शन या तीन पर्यायांमधूनच दर्शन घ्यावे लागेल.