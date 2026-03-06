Latest Marathi News Live Update : नारपुरमध्ये बारावीच्या पेपरफुटी प्रकरणात आणखी एक गुन्हा दाखल

राज्यभर गाजलेल्या बारावी पेपरफुटी प्रकरणाला नवा ट्विस्ट मिळाला असून उमरेड कनेक्शन समोर आले आहे. उमरेडमधील शिकवणी वर्ग संचालक डॉ. अतुल चौधरी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्यांच्या क्लासमध्ये ८ वी ते १२ वीपर्यंत सुमारे १७५ विद्यार्थी शिकतात. २६ जानेवारीला घेतलेल्या सराव परीक्षेतील रसायनशास्त्राचा पेपर आणि बोर्डाच्या पेपरमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक प्रश्न व क्रम जुळल्याने संशय बळावला. बोर्डाच्या तक्रारीवरून उमरेड पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून मोबाईल CDRच्या आधारे पेपर कुणाकडून मिळाला याचा तपास सुरू केला आहे.