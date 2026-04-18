MLC Election 2026 : उद्धव ठाकरेंऐवजी दोन नावांची चर्चा, विधानपरिषदेवर कोण जाणार?

विधान परिषदेच्या ९ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. संख्याबळ बघता महाविकास आघाडी एक जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा विधानपरिषदेवर जातील अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. मात्र, या जागेसाठी ठाकरे गटाकडून आणखी दोन नावं चर्चेत आली आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत..सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या जागेसाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून उद्धव ठाकरेंशिवाय माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांची चर्चेत आहे. उद्धव ठाकरे आणि अंबादास दानवे विधान परिषदेतून निवृत्त झाले आहेत. विरोधी पक्षनेते असताना दानवेंनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. ठाकरेंच्या शिवसेनेचा आक्रमक चेहरा म्हणून त्यांचेकडे बघितलं जातं आहे..ZP Chairperson Election : भाजपने मित्र म्हणत केसाने गळा कापला; सत्तारांचा आरोप.याशिवाय सुषमा अंधारे यांनीही ठाकरे गटाची बाजू आक्रमकपणे मांडली आहे. त्यामुळे त्यांचंही नाव चर्चेत आहे. अनेक प्रकरणात त्यांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांचंही नाव चर्चेत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उद्धव ठाकरे पुन्हा विधान परिषदेवर जाणार की नाही याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही, त्यामुळे ठाकरे गट उमेदवार देतो का? हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..Vidhan Parishad Election : मविआकडून पुन्हा ठाकरेंना संधीची शक्यता, तर शिंदे सेनेत २ जागांसाठी ६ नावं चर्चेत.एकंदरितच विधान परिषदेची निवडणूकची रंगत वाढली आहे. ठाकरे गटाकडून जर उद्धव ठाकरेंना उमेदवारी दिली नाही. तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे पुन्हा विधान परिषदेवर जाण्यास इच्छुक असतील तर आघाडीकडून कोणीही उमेदवार देणार नाहीत, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसकडून देण्यात आली आहे.