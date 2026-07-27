महाराष्ट्र बातम्या

MPSC Paper Leak: 'तो' पेपर फुटलाच नव्हता? तक्रारच बनावट? तक्रारदाराने 'ई-मेल'मध्ये काय म्हटलंय?

MPSC Drug Inspector exam paper leak complaint turns out fake: दोन उमेदवारांनी पुराव्यांसह परीक्षेच्या पेपरबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. या उमेदवारांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती.
mpsc exam

mpsc exam

esakal

संतोष कानडे
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Drug Inspector Exam Fake Complaint: एकीकडे नीट पेपरफुटीचं प्रकरण गाजत असतानाच दुसरीकडे महाराष्ट्रात 'एमपीएससी'मार्फत घेण्यात येणाऱ्या औषध निरीक्षक भरती परीक्षाचा पेपर फुटल्याचं प्रकरण पुढे आलं होतं. मात्र या प्रकरणात तक्रार बनावट असल्याची बाब आता पुढे येत आहे. तरीही या प्रकरणाची आता कसून चौकशी होत आहे.

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