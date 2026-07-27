MPSC Paper Leak: 'तो' पेपर फुटलाच नव्हता? तक्रारच बनावट? तक्रारदाराने 'ई-मेल'मध्ये काय म्हटलंय?

Drug Inspector Exam Fake Complaint: एकीकडे नीट पेपरफुटीचं प्रकरण गाजत असतानाच दुसरीकडे महाराष्ट्रात 'एमपीएससी'मार्फत घेण्यात येणाऱ्या औषध निरीक्षक भरती परीक्षाचा पेपर फुटल्याचं प्रकरण पुढे आलं होतं. मात्र या प्रकरणात तक्रार बनावट असल्याची बाब आता पुढे येत आहे. तरीही या प्रकरणाची आता कसून चौकशी होत आहे..नेमकं प्रकरण काय?22 मार्च रोजी झालेल्या औषध निरीक्षक भरती परीक्षेपूर्वी काही प्रश्न आणि त्याची उत्तरे WhatsApp वर व्हायरल झाले असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला होता. दोन उमेदवारांनी पुराव्यांसह परीक्षेच्या पेपरबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. या उमेदवारांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले झालेले अनेक प्रश्न आणि मूळ प्रश्नपत्रिकेत साम्य असल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केलेला. याशिवाय या परीक्षेत येणारे प्रश्न नंदुरबारमधून पुढे पाठवले गेले, असंदेखील सांगितलं जात आहे. या परीक्षेत जवळपास 90 प्रश्न आधीच समोर होतो, त्यामुळे मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे..Marathi Children’s Play: हैदराबादमध्ये मराठीचा डंका: ‘चल रे भोपळ्या टुणुक टुणुक’ बालनाट्याने आंतरराष्ट्रीय रंगमंचावर जिंकली मने.तक्रारदाराचा मेलरविवारी रात्री उशिरा तक्रारदाराने 'एमपीएससी'ला एक मेल पाठवून दावा केलाय की, सदरील तक्रार बनावट होती. या पदासाठी पुन्हा लवकर परीक्षा होणार नाही, आपल्याला ही संधी मिळायला हवी, त्यामुळे हा बनाव रचल्याचं मेलमध्ये म्हटलं आहे. मात्र आता या प्रकरणाची कसून चौकशी केली जाणार आहे. 'साम टीव्ही'ने सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे..MPSC Paper Leak News: औषध निरीक्षक भरती परीक्षेवर पेपरफुटीचा आरोप, एमपीएससीचा इन्कार; अफवांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.