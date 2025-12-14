मनपा निवडणुकीबाबतची सर्वात मोठी अपडेट समोर! राज्यातील २९ महापालिकेच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात? आचारसंहिता होणार लागू

गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यातील २९ महापालिकेत प्रशासक राज आहे. मात्र, आता या ठिकाणी निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला आहे. या निवडणुकांबाबत आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. प्रलंबित २९ मनपाच्या निवडणुका आता एकाच टप्पात होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. सोमवारनंतर कधीही याची घोषणा होऊ शकते, असंही सांगण्यात येत आहे. .सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सर्व महापालिकेच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा विचार आहे. त्यानुसार पुढील दोन ते तीन दिवसांत आयोग यासंदर्भातील घोषणा करण्याची शक्यता आहे. १५ तारखेनंतर कधीही आचारसंहिता लागू होऊ शकते, असं सांगण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे १२ जानेवारीनंतर मतदान आणि दुसऱ्या दिवशी निकाल जाहीर होऊ शकतो, अशी माहिती देखील सुत्रांनी दिली आहे..Kolhapur Election: भाजपच्या सहा जागांच्या घोषणेनंतर शिंदे सेनेची ‘स्वबळ’ रणधुमाळी; स्थानिक निवडणुकांत नवा राजकीय भूचाल!.दुसरीकडेकाही महापालिका अशा आहेत, जिथे ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. यात नागपूर आणि चंद्रपूर या मनपांचा समावेश आहे. त्यामुळे या ठिकाणी निवडणुका होतील की नाही, अशी शंका होती. मात्र, आता ठिकाणी देखील निवडणुका होतील, अशी सुत्रांची माहिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या निवडणुकीचा निकाल न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे. त्यामुळे याठिकाणी देखील निवडणूक होणार आहे..मोठी बातमी! ३२ जिल्हा परिषदा, ३३१ पंचायत समित्यांचा बिगुल ५ डिसेंबरपासून; मुंबईसह २९ महापालिकांची निवडणूक ३१ जानेवारीपूर्वीच; प्रोग्राम कसा, वाचा....आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने प्रशासनिक पातळीवरही हालचालींना वेग आला आहे. निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक अधिकारी आणि सहायक अधिकाऱ्यांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या देखील करण्यात आल्या आहेत. राज्यात १५ डिसेंबरनंतर कधीही महापालिका निवडणुकीची घोषणा होऊ शकते. त्यामुळे राजकीय पक्षांकडून जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. भाजप, काँग्रेस आणि ठाकरेंकडून महापालिकेतील इच्छुकांकडून उमेदवारी अर्ज मागवण्यात येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.