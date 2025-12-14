महाराष्ट्र बातम्या

मनपा निवडणुकीबाबतची सर्वात मोठी अपडेट समोर! राज्यातील २९ महापालिकेच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात? आचारसंहिता होणार लागू

Maharashtra Municipal Elections Update : राज्यातील २९ महापालिकेत प्रशासक राज आहे. मात्र, आता या ठिकाणी निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. लवकरच याची घोषणा होण्याची शक्यता असून आचारसंहितादेखील लागू होणार आहे.
Maharashtra Municipal Elections Update

Maharashtra Municipal Elections Update

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यातील २९ महापालिकेत प्रशासक राज आहे. मात्र, आता या ठिकाणी निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला आहे. या निवडणुकांबाबत आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. प्रलंबित २९ मनपाच्या निवडणुका आता एकाच टप्पात होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. सोमवारनंतर कधीही याची घोषणा होऊ शकते, असंही सांगण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
election
Dhule Municipal Corpotion News
Amravati Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com