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Maharashtra Government Decision : मोठा निर्णय! राज्यातील २९ जिल्ह्यांत नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार कार्यालये होणार; सामान्यांचा वेळ, पैसा, त्रास वाचणार

Maharashtra New Offices : महाराष्ट्र सरकारने २९ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालये स्थापन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि शासकीय कामांसाठी होणारा त्रास कमी होणार आहे.
Maharashtra Government Decision New Offices

Maharashtra Government Decision New Offices

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Administrative Reforms Maharashtra : राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय कामकाजाचा वाढता व्याप, वाढती लोकसंख्या आणि दुर्गम भागातील नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेऊन राज्यातील २९ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि अप्पर तहसीलदार कार्यालये स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आली असून प्रस्तावांवर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

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