Maharashtra Government Decision : मोठा निर्णय! राज्यातील २९ जिल्ह्यांत नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार कार्यालये होणार; सामान्यांचा वेळ, पैसा, त्रास वाचणार

Administrative Reforms Maharashtra : राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय कामकाजाचा वाढता व्याप, वाढती लोकसंख्या आणि दुर्गम भागातील नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेऊन राज्यातील २९ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि अप्पर तहसीलदार कार्यालये स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आली असून प्रस्तावांवर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत..जिल्हा प्रशासनातील वाढता कामाचा ताण, विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र, वाढती लोकसंख्या तसेच शासकीय सेवांसाठी नागरिकांना करावा लागणारा लांबचा प्रवास या बाबी लक्षात घेऊन ही नवीन कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि प्रवासाचे अंतर वाचण्यास मदत होणार आहे..सध्या अनेक तालुक्यांतील नागरिकांना जिल्हा किंवा उपविभागीय मुख्यालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठे अंतर पार करावे लागत होते. नवीन कार्यालये सुरू झाल्यानंतर ही गैरसोय कमी होऊन विविध महसुली आणि प्रशासकीय कामे स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध होणार आहेत..नवीन कार्यालयांच्या निर्मितीसाठी संबंधित भागातील लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, तालुक्यांची संख्या, आदिवासी व दुर्गम भागातील लोकसंख्या, जिल्हा मुख्यालयापासूनचे अंतर तसेच सर्वाधिक दूरच्या गावांपासूनचे अंतर यासह विविध निकषांचा विचार करण्यात आला आहे. प्रस्तावित कार्यालये सुरू झाल्यानंतर नागरिकांच्या प्रवासाचे अंतर मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे..IAS Transfer Maharashtra : राज्यातील पुन्हा आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, आठवड्यात दुसऱ्यांदा बदली, अन्न नागरी पुरवठा, महावितरणमध्ये मोठा बदल.राज्यातील ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, नागपूर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, सिंधुदुर्ग, धुळे, नाशिक, जळगाव, पालघर, कोल्हापूर, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, लातूर, अकोला, वाशिम, वर्धा, भंडारा आणि गडचिरोली या एकूण २९ जिल्ह्यांमध्ये नवीन कार्यालये स्थापन करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून प्रशासनाच्या सेवा अधिक गतिमान आणि लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.