मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल येत्या ३० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे आता मुख्य सचिवपद कोणाला मिळणार? मुख्य सचिवपदासाठी नवीन चेहरा दिला जाईल की आधीच्या मुख्य सचिवांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाईल? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. राज्याचे नवे मुख्य सचिव कोण होणार याबाबत चर्चा सुरु असताना आता या पदासाठी 3 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नवे चर्चेत आली आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या राज्याच्या मुख्य सचिवपदावर राजेश अग्रवाल असून ते सोमवार, ३० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे राज्याचे नवे मुख्य सचिव कोण होणार, यावरून प्रशासनात मोठी चर्चा रंगली आहे. अशातच आता या पदासाठी मनीषा म्हैसकर, संजय सेठी आणि मिलिंद म्हैसकर यांच्या नावाची चर्चा होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासनात मोठा उलटफेर होणार असून अनेकांचं लक्ष प्रशासनाच्या घडामोडींकडे लागलं आहे..'स्थायी'मध्ये नवे शिलेदार, दिग्गजांना डावलत एकनाथ शिंदेंचे पुन्हा धक्कातंत्र .मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना मुदतवाढ मिळणार?सध्या राज्याच्या मुख्य सचिवपदावर राजेश अग्रवाल आहेत. परंतु ते ३० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार असल्यामुळे राज्याचे नवे मुख्य सचिव कोण होणार, यावरून प्रशासनात मोठी चर्चा रंगली आहे. तसेच राजेश अग्रवाल यांना मुदतवाढ मिळणार की नवा चेहरा येणार, याकडे लक्ष लागले आहे. परंतु मुदतवाढीचा प्रस्ताव अद्याप केंद्राकडे गेला नसून, पुढेही दुष्काळी परिस्थिती राहण्याची शक्यता असल्याकारणाने मुदतवाढ मिळणे कठीण असल्याची माहिती समोर आली आहे..जिमसाठी अन्न परवाना बंधनकारक, एफडीएचे नियम; 'एफएसएसएआय'कडे नोंदणी आवश्यक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.