Maharashtra Weather : थंडीची चाहूल नाहीच! महाराष्ट्रात 'ऑक्टोबर हीट'चा जोर वाढला, 'या' शहरांमध्ये तापमान ३५ अंशांच्या पार

महाराष्ट्रात ऑक्टोबर महिन्यात उन्हाचा चटका पुन्हा वाढू लागला आहे. पावसाळा संपून थंडीचे दिवस सुरू होण्याची वेळ आली असली, तरी राज्यातील अनेक शहरांमध्ये तापमानाचा पारा ३५ अंशांच्या पुढेच आहे. वाढत्या उकाड्यामुळे नागरिक हैराण झाले असून, दुपारच्या वेळी उन्हाचा त्रास अधिक जाणवत आहे. राज्यात सध्या ‘ऑक्टोबर हीट’चा प्रभाव जाणवत असून, कमाल तापमानात चढ-उतार सुरू आहेत..राज्यातील विविध शहरांमध्ये तापमान वाढल्याचं चित्र दिसत आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, नवी मुंबईत ३८.४ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे या शहरात उन्हाचा चटका अधिक जाणवत आहे. मुंबईतील सांताक्रूझ येथे ३७.१, तर कुलाबा येथे ३७ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवण्यात आलं. सोलापूरमध्ये पारा ३६.८ अंशांवर पोहोचला आहे..Maharashtra Weather Forecast : महाराष्ट्रात कुठे पाऊस, कुठे उकाडा? जाणून घ्या आज तुमच्या भागात कसे असेल हवामान ? IMD चा ताजा अंदाज.अलिबागमध्ये ३६.१ अंश, नंदुरबारमध्ये ३५.५ अंश, जळगावमध्ये ३५.३ अंश, साताऱ्यात ३५.२ अंश, तर नाशिकमध्ये ३५.१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. या आकडेवारीवरून राज्यातील अनेक शहरांमध्ये उष्णतेचा प्रभाव कायम असल्याचं दिसून येतं. ऑक्टोबर महिन्यात सकाळी आणि संध्याकाळी काहीसा दिलासा मिळत असला, तरी दुपारच्या वेळी उन्हाची तीव्रता जाणवत आहे. तापमान वाढल्यामुळे घामाच्या धारा, अंगाची लाहीलाही आणि अस्वस्थता अशा समस्यांचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. थंडीची चाहूल लागण्याची अपेक्षा असताना वाढलेल्या उष्णतेमुळे अनेकजण हैराण झाले आहेत..Maharashtra Weather Forecast : राज्यात उकाडा वाढणार, मात्र या भागांत पावसाची शक्यता; जाणून घ्या पुढील ३ दिवस कसे असेल हवामान?.यंदाच्या पावसाळ्यात राज्यातील काही भागांमध्ये अपेक्षित पाऊस न झाल्याने शेतीसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पावसाच्या कमतरतेमुळे पिकांना फटका बसल्याचं चित्र अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. अशा परिस्थितीत वाढत्या तापमानामुळे पिकांवरील ताण आणखी वाढण्याची चिंता आहे. दरम्यान, राज्यातील तापमानात पुढील काळात कसे बदल होतात, याकडे नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे. वाढत्या उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी दुपारच्या तीव्र उन्हात बाहेर पडताना काळजी घ्यावी, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.