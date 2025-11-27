Eknath Shinde : पन्नास खोके सत्य घटना ! शिवसेना फुटीवेळी 'त्या'आमदाराने एकनाथ शिंदेंकडून ५० कोटी घेतले; भाजप आमदाराच्या दाव्याने खळबळ

Summary ते अखेरच्या क्षणी ठाकरेंची साथ सोडून एकनाथ शिंदे गटात गेले होते.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप-शिवसेनेतील अंतर्गत वाद चिघळले आहेत.या आरोपांवर शिंदे आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची प्रतिक्रिया काय येते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे..BJP vs Shiv Sena Controversy : शिवसेनेत तीन वर्षांपूर्वी फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या प्रत्येक आमदाराला ५० कोटी रुपये मिळाल्याचा दावा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून करण्यात येत होता. मात्र आता याबाबत भाजप आमदारानेच शिंदेंच्या एका आमदारांबाबत हा दावा केल्याने खळबळ उडाली आहे. संतोष बांगर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडून फुटीच्या वेळी ५० कोटी घेतल्याचा गंभीरआरोप भाजप आमदार तानाजी मुटकुळे यांनी केला आहे..शिवसेनेत उभी फूट पडली त्यावेळी विरोधकांकडून ५० खोके एकदम ओके, अशी घोषणाबाजी करण्यात आली होती. मात्र संतोष बांगर हे शेवटच्या क्षणापर्यंत एकनाथ शिंदेंसोबत गेले नाहीत. एवढंच काय ते त्यांच्यासोबत गुवाहटीलाही गेले नाही. अखेरच्या क्षणी अविश्वास ठरावाच्या वेळी बांगर यांनी एकनाथ शिंदेंसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. संतोष बांगर अखेरच्या क्षणी ठाकरेंची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले होते..Shambhuraj Desai : 'आयोगानं धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला दिलंय, त्यामुळं शिवसेना फुटली असं कोणीच म्हणू शकत नाही'.मात्र शिवसेना आमदार संतोष बांगर यांच्याबाबत भाजप आमदार तानाजी मुटकुळे यांनी गंभीर दावा केला आहे. संतोष बांगर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडून ५० कोटी रूपये घेतले, असा दावा भाजप आमदार तानाजी मुटकुळे यांनी साम टिव्ही शी बोलताना केला आहे. ते म्हणाले की, पन्नास खोके ही घटना सत्य आहे. शिवसेना आमदार संतोष बांगर यांनी एकनाथ शिंदेंकडून पन्नास कोटी रुपये घेतले आहेत साम टीव्हीसोबत बोलताना बांगर यांच्याबाबत दावा केला आहे. .स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु असताना गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात शिवसेना आणि भाजप यांच्यात अंतर्गत कलह सुरू झालाय. आता हिंगोलीमध्येही बांगर आणि मुटकुळे यांच्यामध्येही आरोप-प्रत्यारोपच्या फैरी सुरु आहेत. मात्र मुटकुळे यांच्या आरोपामुळे खळबळ उडाली असून एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते यावर काय प्रतिक्रिया देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..FAQs Q1. पन्नास खोके म्हणजे काय? उत्तर: आमदारांना पक्ष बदलण्यासाठी प्रत्येकी ५० कोटी रुपये दिल्याचा कथित आरोप म्हणजे “पन्नास खोके”.Q2. संतोष बांगर यांच्यावर कोणी आरोप केला? उत्तर: भाजप आमदार तानाजी मुटकुळे यांनी त्यांच्यावर हे आरोप केले.Q3. हा आरोप कुठे केला गेला? उत्तर: साम टीव्हीशी बोलताना हा दावा करण्यात आला.Q4. संतोष बांगर कधी शिंदेसोबत गेले? ( उत्तर: अविश्वास ठरावाच्या वेळी त्यांनी अंतिम क्षणी शिंदे गटात जाण्याचा निर्णय घेतला.Q5. या आरोपांमुळे राजकारणात काय परिणाम होऊ शकतो? उत्तर: शिवसेना-भाजपमधील अंतर्गत संघर्ष वाढू शकतो आणि निवडणुकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.Q6. या आरोपांवर एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया आली का? उत्तर: सध्या अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही, मात्र सर्वांचे लक्ष त्यांच्या प्रतिक्रियेवर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.