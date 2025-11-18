महाराष्ट्र बातम्या

Shiv Sena BJP tensions : शिंदेंचे मंत्री हजर आहेत पण....! बावनकुळेंनी सांगितली नाराजीनाट्याच्या पडद्यामागची स्टोरी

Maharashtra politics : उल्हासनगरसह अनेक ठिकाणी शिंदे गटातील नेत्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश झाल्याचे उघड झाले होते.फडणवीस यांनी महायुतीतील पक्षांमध्ये आता परस्पर प्रवेश होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
शिवसेनेतील काही नेत्यांच्या भाजप प्रवेशामुळे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत खदखद असल्यामुळे शिवसेना मंत्र्यांनी आज बैठकीला दांडी मारल्याची चर्चा होती मात्र यावर आता भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणाले की कोणाही नाराज आणि कोणतेही मंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीला अनुपस्थित नव्हते. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांच्या तयारीमुळे अनेक नेते आज बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत,त्यामुळे नाराजीच्या चर्चेत काहीही तथ्य नसल्याचे बावनकुळे म्हणाले.

