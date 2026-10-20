Eknath Shinde CM Demand : एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होणार? शिंदे गटातील तीन नेत्यांचं एकाच दिवशी मोठं विधान,राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण

Pratap Sarnaik’s Statement on Eknath Shinde’s CM Return : राज्याच्या राजकारणात एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्याच्या मागणीने चर्चांना उधाण आले आहे. शिंदे गटाचे आमदार किशोर दराडे यांच्यानंतर राज्याचे परिवहन मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक तसेच पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही शिंदे मुख्यमंत्री व्हावेत, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. एकाच दिवशी तीन नेत्यांनी मुख्यमंत्रीपदाबाबत भाष्य केल्याने राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. दसरा मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर या विधानांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..प्रताप सरनाईक यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्याबाबत भाष्य केले. सध्या संख्याबळ कमी असल्यामुळे एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री आहेत. मात्र, आगामी काळात संख्याबळ वाढवून त्यांना मुख्यमंत्री करणार असल्याचे सरनाईक यांनी म्हटले. त्यांच्या या विधानामुळे शिंदे गटाची भविष्यातील राजकीय रणनीती काय असेल, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मीनाक्षी शिंदे यांच्याविरोधात फेसबुकवर आक्षेपार्ह पोस्ट;.किशोर दराडे आणि गुलाबराव पाटील यांचीही इच्छाआमदार किशोर दराडे यांनीही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री व्हावेत, ही सर्वांची इच्छा असल्याचे म्हटले होते. मात्र, त्यांना मुख्यमंत्री करायचे की नाही, हे अखेर आमदारांच्या हातात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, गुलाबराव पाटील यांनीही याच भूमिकेला दुजोरा दिला. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री व्हावेत, ही आमची भावना असून प्रत्येक आमदाराचीही अशीच भावना असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे शिंदे गटातील नेत्यांकडून मुख्यमंत्रीपदाबाबत सातत्याने व्यक्त होणाऱ्या इच्छेची राजकीय वर्तुळात चर्चा होत आहे..पूर्णेकर हत्या प्रकरणावरून संजय राऊतांवर टीकादरम्यान, प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर शिंदे यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली नसल्याची टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली होती. यावर उत्तर देताना सरनाईक म्हणाले की, शिंदे यांच्या आदेशानंतर आपण पूर्णेकर कुटुंबीयांची भेट घेतली आणि त्यांचे शिंदे यांच्याशी बोलणे करून दिले. हत्या झाली, तेव्हा शिंदे बाहेर होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विरोधक घरात बसून राजकारण करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी टीका केली..Pune Teachers Constituency : भाजपच्या वाट्याची जागा अन् शिंदेंची चाल; पुणे निवडणुकीत उफाळली महायुतीमधील धुसफूस, सचिन सानप शिवसेना पुरस्कृत उमेदवार.जितेंद्र आव्हाड यांच्या धमक्यांवरही भाष्यराष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांना वारंवार धमक्या मिळत असल्याच्या मुद्द्यावरही सरनाईक यांनी प्रतिक्रिया दिली. या धमक्यांची चौकशी झाली पाहिजे आणि गरज पडल्यास आव्हाड यांची सुरक्षा वाढवली पाहिजे, असे ते म्हणाले. .एकंदरीत, एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्याबाबत शिंदे गटातील नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या भूमिकेमुळे राज्यातील राजकीय चर्चांना नवे वळण मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.