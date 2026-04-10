Operation Tiger Maharashtra : एकनाथ शिंदेंची ठाकरेंच्या ८ खासदारांसोबत गुप्त बैठक; 'ऑपरेशन टायगर'ची चाहूल, राजकारणात मोठा भूकंप?

Operation Tiger Buzz in Maharashtra Political Circles : राज्याच्या राजकारणात लवकरच आणखी एक मोठा भूकंप पाहायला मिळू शकतो. कारण एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या ९ खासदारांपैकी ८ जणांशी गुप्त बैठक केल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. दिल्लीतील नेतृत्त्वाने एकनाथ शिंदे यांना ऑपरेशन टायगर राबवण्यास परवानगी दिली नसली तरी शिंदे यांच्या पडगामागे हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. .सूत्रांनुसार एकनाथ शिंदे गुप्तपणे ठाकरेंच्या शिवसेनच्या खासदारांशी संपर्कात आहेत. बुधवारी ठाण्यात एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरेंच्या खासदारांची एक गुप्त बैठक झाल्याची माहिती आहे. यावेळी खासदार श्रीकांत शिंदेही उपस्थित होते असे कळते. यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठा भूंकप होणार असून ठाकरेंच्या शिवसेनेत खळबळ माजण्याची शक्यता आहे. .काही दिवसांपूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील खासदारांशी मातोश्रीवर संवाद साधला होता. त्यावळी आपण सर्वजण पक्षाशी इमानदार राहू अशा शब्द खासदारांनी ठाकरेंना दिला होता. मात्र आता शिंदेंसोबतच्या गुप्त बैठकीने महाराष्ट्रात ऑपरेशन टायगर होऊ शकते का याची चर्चा सुरु झाली आहे. .Uddhav Thackeray: 'ऑपरेशन टायगर'ची भीती? उद्धव ठाकरेंची खासदारांसोबत तातडीची बैठक; पक्षातील नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न.अरविंद सावंत काय म्हणाले?गुप्त बैठकीच्या बातम्या समोर येतात ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सांवत यांनी गुप्त बैठकीचा दावा फेटाळला असून कोण गेले होते त्यांचे फोटो छापा असं म्हटले आहे, काहीही झालं तरी मातोश्री शी प्रतारणा करणार नाही, असं सांवत यांनी ठाकरेंना लिहून दिलं आहे. मी उभा चिरलो तरी ठाकरेंसोबतच राहणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.