Kunbi Certificate Cancellation: कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यामागे सरकारचा मोठा कट, बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही; मनोज जरांगे यांचा थेट इशारा

Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यामागे सरकारचा मोठा कट असल्याचा दावा करत त्यांनी म्हटले की, मराठ्यांच्या लेकरांचे वाटोळे करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. “आमचे कुणबीचे पुरावे सापडूनही प्रमाणपत्रे रद्द केली जात आहेत. १५ लाखांसाठी प्रमाणपत्रे रद्द केली जात आहेत का?” असा सवाल त्यांनी केला. .जरांगे यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर टीका करत म्हटले की, त्यांनी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यास सांगितले आहे. त्यांची नार्को टेस्ट करावी, असा आरोपही त्यांनी केला. “त्यांच्या एकट्यासाठी मी तुमचे २५-३० आमदार पाडेन. एका राजकारण्यासाठी तीन हजार लोकांना फासावर देणार का?” असा सवाल त्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाही केला..Manoj Jarange Patil : 'आता मी जाईन नाहीतर सरकार जाईल'; मनोज जरांगे पाटील यांचा इशारा, २९ ऑगस्टला निर्णायक आंदोलनाची घोषणा.यशवंत दहीहांडेचे प्रमाणपत्र असल्याने ज्योती दहीहांडेला दिलेले प्रमाणपत्र रद्द का केले, भाऊसाहेब दहीहांडेच्या कुणबी प्रमाणपत्राची नोंद असूनही कारवाई का, असा सवाल जरांगे यांनी केला. पक्षात प्रवेश न केल्याने धमकी दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “एकाही अधिकाऱ्याकडे पुरावे नसताना आमचे मुलगे पुरावे घेऊन फिरत आहेत. सरकारने राजकारणासाठी नायालकपणा करू नये,” असे ते म्हणाले..बावनकुळे यांनी मराठ्यांचे वाटोळे करण्याचे ठरविले असल्याचे सांगत जरांगे यांनी फडणवीस यांच्यावरही निशाना साधला “तुमचं माझं चांगलं होते, पण तुम्ही खोडा घातला. कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करून शिंदे-सेना-भाजपचे लोक भरण्याचा डाव आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. सरकार मराठा तरुणांचे वाटोळे करत असेल तर बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.