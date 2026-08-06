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Kunbi Certificate Cancellation: कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यामागे सरकारचा मोठा कट, बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही; मनोज जरांगे यांचा थेट इशारा

Manoj Jarange Warning : चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यास सांगितल्याचा आरोप करत त्यांच्या नार्को टेस्टची मागणी केली. सरकार राजकारणासाठी मराठा समाजावर अन्याय करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी अनेक नेत्यांवर निशाणा साधला.
Manoj Jarange Patil

Maratha reservation activist Manoj Jarange

esakal

Yashwant Kshirsagar
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Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यामागे सरकारचा मोठा कट असल्याचा दावा करत त्यांनी म्हटले की, मराठ्यांच्या लेकरांचे वाटोळे करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. “आमचे कुणबीचे पुरावे सापडूनही प्रमाणपत्रे रद्द केली जात आहेत. १५ लाखांसाठी प्रमाणपत्रे रद्द केली जात आहेत का?” असा सवाल त्यांनी केला.

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