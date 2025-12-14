राज्यात वीज दर कमी होणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा; कर्जमाफीवरही बोलले

राज्यात वीजेचे दर पुढच्या पाच वर्षात वाढणार नाहीत तर दर वर्षी २ टक्क्यांनी कमी होतील अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वीज दर, शेतकरी कर्जमाफी आणि राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत सांगितलं. गेल्या १५-२० वर्षात वीजेचे दर वाढले पण पुढच्या पाच वर्षात कमी होतील असं फडणवीस म्हणाले..वीजेचे दरही कमी केलेत. गेल्या २० वर्षात वीजेचे दर हे दरवर्षी ९ टक्क्यांनी वाढायचे. पुढचे पाच वर्षे दरवर्षी २ टक्क्यांनी कमी येणार. काही वेळा बिल वाढून येते. त्यात इंधन कर समायोजन हे वर्षाच्या शेवटी व्हायचं पण आता ते प्रत्येक महिन्याला येतं. त्यामुळे कधी ३० पैशांनी वाढतं आणि कधी ४० पैशांनी वीज बिल वाढतं. कमी झाल्यावर कोणी बोलत नाही पण वाढल्यावर त्याची चर्चा होते. पुढच्या सहा महिन्यात १ लाख मेगावॅट पंप स्टोरेजचे करार होतील. गुजरात राजस्थानने ५० हजार मेगावॅटचे सोलर केले, तसे १ लाख मेगावॅटचे सोलर आपण करणार असल्याचंही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केलं..मुंबई-पुणे फक्त दीड तासात, तर मुंबई-पुणे-बंगळुरू साडे पाच तासात; गडकरींनी सांगितला मास्टरप्लॅन.कर्जमाफीबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, कर्जमाफीबाबत राज्य सरकारनं वचन दिलं आहे. अतिवृष्टीचा ताण आला त्यामुळे बजेट अडचणीत आहे, हे असलं तरी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची असा निर्णय घोषित केलाय. समिती तयार केलीय की कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा, बँकांना होऊ नये. एक प्रकारे हे विचारणीय आहे की २०१७, २०२० ला कर्जमाफी केली, तरीही शेतकरी कर्जमाफी मागतोय. याचा अर्थ आपल्या नियोजनात आणि कर्जमाफी आणि शेतकऱ्याच्या परिस्थितीतही अडचण आहे.यावर एकदम उपाययोजना येणार नाही. पण हळू हळू त्यावर काय उपाय करता येतील आणि त्यातला उपाय म्हणून कर्जमाफी... अशा पद्धतीनं समिती काम करतेय. एक जुलैपर्यंत आपली कर्जमाफीची योजना काय असेल ते जाहीर करू..मुंबई वेगळी होणार नाहीमुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी केली जाईल, तसं षडयंत्र रचलं जातंय अशा टीका निवडणुका आल्या की होत असतात. पण मी निश्चितपणे सांगतो मुंबई कालही आजही आणि जोपर्यंत चंद्र आणि सूर्य आहे तोपर्यंत ती महाराष्ट्राचीच राहील असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितलं..सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमात शिवरायांचा इतिहासछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाबाबत कदाचित देशपातळीवर अनेक संभ्रम त्याबाबत होते. याआधी सीबीएसईच्या पुस्तकात मराठा साम्राज्यावर एकच पॅरेग्राफ होता, तर मुघलांचा इतिहास १७ पानं होता. पण सीबीएसईच्या नव्या पुस्तकार शिवरायांचा आणि मराठा साम्राज्याचा २१ पानांचा इतिहास घेतला आहे. भारतातला सर्वात समृद्ध आणि शालिनेतचा जो इतिहास आहे तो घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली..महाराष्ट्राचं व्हिजन डॉक्युमेंटआम्ही योजना सुरू केल्या. लाडकी बहीण, शेतकऱ्यांना मोफत वीज योजना.. निवडणुकीनंतर बंद होतील असं अनेकांनी म्हटलं. पण या योजना सुरूच राहतील. महाराष्ट्राचं व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केलंय. या डॉक्युमेंटमध्ये २०४७चा विकसित महाराष्ट्र कसा असेल यासाठी प्रत्येक विभागाचा रोडमॅप तयार केला असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले..१९ डिसेंबरला मराठी माणूस पंतप्रधान होईल, पृथ्वीराज चव्हाणांचं विधान; अमेरिकेतील स्टिंग ऑपरेशनमुळे राजकीय भूकंपाचा दावा.आरबीआयच्या निकषानुसारच कर्जाचा बोजाराज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, आपल्या तिजोरीत खूप पैसे आहेत असं मी म्हणणार नाही, देशाच्या मोठ्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर सर्व निकषांवर पात्र होणारी अर्थव्यवस्था ही महाराष्ट्राची आहे. राज्याच्या विकासासाठी कर्ज उभारावं लागतं. प्रत्येक राज्य ते उभारतं. रिझर्व्ह बँकेने राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्के कर्ज उभारण्याची परवानगी दिलीय. आपण २०२५-२६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आहेत त्याचा आणि कर्जाचा विचार केला तर एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या १८ टक्के इतकंच कर्ज घेतलंय. देशात ३ राज्यांवर २० टक्क्यांपेक्षा कमी कर्ज आहे त्यात आपण आहोत..वित्तीय तूट कमीवित्तीय तूट ३ टक्क्यांच्या आत ठेवणं गरजेचं आहे. लाडकी बहीण योजना आणि शेतकऱ्यांना मदत देऊनही ३ टक्क्यांच्या आत ठेवलीय. चालू वर्षातही आपण ही तूट कमी ठेवण्यात यश येईल. २.७६ टक्के इतकी वित्तीय तूट आहे. महसुली जमेची व्याजाची टक्केवारी पाहिली तर ११.५३ टक्के दिसतेय. पण गेल्या वर्षीच्या ऑडिटेड स्टेटमेंटमध्ये ९.३८ टक्के इतकी असल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितलं..कॅगच्या अटींची पूर्तताराज्याने भांडवली गुंतवणूक कमी केलीय का? अशी विचारणा सातत्यानं होतेय. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या निकषांपेक्षा जास्त भांडवली गुंतवणूक महाराष्ट्र सरकारने केलीय. राजकोषिय उत्तरदायित्व कलम ९चे जे काही मानकं आहेत त्यातही आपण अटी पूर्ण केल्या आहेत. कॅगने घातलेल्या अटी पूर्ण केलेल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.