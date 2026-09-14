Maharashtra Rain Alert : गणरायाच्या स्वागताला वरुणराजा हजेरी लावणार! १४-१५ सप्टेंबरला अतिमुसळधार पावसाचा इशारा, ‘या’ भागांना फटका

Maharashtra Rain Alert on September 14-15 : राज्यात पावसाचा जोर कायम असून, १४ आणि १५ सप्टेंबर रोजी अनेक भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. विशेषतः उत्तर कोकण आणि उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत अतिमुसळधार ते अत्यंत मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे..१४ सप्टेंबरला कुठे पाऊस?१४ सप्टेंबरला कोकणात बहुतांश ठिकाणी पावसाची शक्यता असून, उत्तर किनारपट्टीवर सोसाट्याचा वारा वाहू शकतो. मध्य महाराष्ट्रातही बऱ्याच ठिकाणी पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह वीजांचा कडकडाट आणि जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Weather: सुखावणारी बातमी! मुंबई, पुण्यासह मराठवाड्यात पावसाचं पुनरागमन; हवामान विभागाची महत्त्वाची अपडेट .मराठवाड्यात काही ठिकाणी पाऊस पडू शकतो. तसेच तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट आणि 40-50 किलोमीटर प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. विदर्भात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..१५ सप्टेंबरलाही पावसाचा जोर१५ सप्टेंबरला कोकणात बहुतांश ठिकाणी पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत सोसाट्याचे वारे वाहण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात बऱ्याच ठिकाणी पाऊस, तर विदर्भात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे..Maharashtra Rain Alert : राज्यात पावसाचा जोर कायम, 'या' जिल्ह्यांवर अतिवृष्टीचे मोठे संकट; हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट .शेतकऱ्यांनी दक्षता घेण्याचे आवाहनमराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भात सुरू असलेल्या पावसामुळे सोयाबीन, कापूस आणि मका या खरीप पिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतातील पाण्याचा निचरा तातडीने करावा आणि काढणीला आलेला शेतमाल सुरक्षित ठिकाणी हलवावा.. नागरिकांना आवाहनवादळी वाऱ्यासह विजांचा कडकडाट होत असताना नागरिकांनी मोकळ्या शेतात, रानात किंवा मोठ्या झाडाखाली थांबू नये. किनारपट्टी आणि घाटमाथ्यावर प्रवास करताना विशेष दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.