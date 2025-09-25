Maharashtra Rain Update: राज्यात पावसाचा जोर आणखी वाढणार; मराठवाडा, विदर्भात काय आहे हवामानाचा अंदाज ?

Summaryविजांच्या कडकडाटासह राज्यातील अनेक भागांत वादळी पावसाचा अंदाज आहे.वर्धा येथे राज्यातील उच्चांकी ३५.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू असून उत्तर भारताच्या अनेक भागांतून तो परतला आहे..मराठवाड्यातील काही पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अतिवृष्टीने कहर केला आहे. या भागात अतोनात नुकसान झाले आहे. दरम्यान बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे क्षेत्र पोषक ठरल्याने राज्यात शुक्रवारपासून ( २६ सप्टेंबर) पावसाचा जोर वाढण्याची चिन्हे आहेत. तर मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणाच्या घाटमाथ्यावर जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. तर राज्यातील इतर भागांत विजांसह वादळी पावसाचा अंदाज असल्याने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. .Solapur Flood News : 'मोहोळ तालुक्याला चार नद्यांच्या पुराचा वेढा'; सीनेने अनेक ठिकाणी पात्र बदलले; भीमा, भोगावती, नागझरीलाही पूर.मागील काही दिवसांपासून पावसाने कहर केला होता. मात्र आता जोर कमी झाला असून स्वच्छ सूर्यप्रकाश पडत आहे मात्र अधूनमधून हलका पाऊसही पडत आहे. दरम्यान अचानक उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढला आहे. वर्धा येथे गुरुवारी (ता. २५) सकाळपर्यंत २४ तासांमध्ये राज्यातील उच्चांकी ३५.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंदवले गेले. अनेक ठिकाणी कमाल तापमानाचा पारा अद्यापही ३० अंशांच्या वरच स्थिरावला आहे. .मात्र राज्यात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबई, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा, पुणे घाटमाथा, याशिवा मराठवाड्यातील धाराशिव, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, वाशीम, तर विदर्भातील बुलडाणा, यवतमाळ, चंद्रपूर जिल्ह्यांत जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. तर पालघर, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. .मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरुचदेशातून मान्सूच्या परतीचा प्रवास सुरु असून बुधवारी (२४ ) संपूर्ण, पंजाब, हरियाना, चंदीगड आणि दिल्लीमधून मॉन्सूनने काढता पाय घेतला. तसेच गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीरच्या काही भागातून मॉन्सून परतला आहे. पुढील दोन दिवसांत उत्तर भारताच्या आणखी काही भागातून मॉन्सूनची माघार होण्याची शक्यता असल्याचे हवामान विभागाने सांगितले आहे. .FAQsप्र.१: राज्यातील कोणत्या भागांत अतिवृष्टी झाली आहे? उ. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अतिवृष्टी झाली आहे.प्र.२: २६ सप्टेंबरपासून हवामानात काय बदल होणार आहे? उ. राज्यभर पावसाचा जोर वाढेल आणि अनेक जिल्ह्यांत जोरदार पाऊस पडेल.प्र.३: कोणत्या भागांत जोरदार पावसाची शक्यता आहे? उ. मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकण घाटमाथा याठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाज आहे.प्र.४: मुंबई व परिसरात हवामानाचा काय अंदाज आहे? उ. मुंबई, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी येथे जोरदार पावसाची शक्यता आहे.प्र.५: राज्यातील तापमानाची स्थिती काय आहे? उ. वर्धा येथे ३५.४ अंश सेल्सिअस उच्चांकी तापमान नोंदले गेले असून इतर ठिकाणीही ३० अंशांच्या वर तापमान आहे.प्र.६: मान्सूनची माघार कुठून सुरु झाली आहे? उ. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान आणि उत्तर भारतातील काही भागांतून मान्सून परतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.