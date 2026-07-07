महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain Update : पावसाची विश्रांती! पूर ओसरणार, नागरिकांना दिलासा, हवामान विभागाचे ताजे अपडेट

IMD Issues Red Alert for Mumbai : हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार उद्यापासून राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाचा जोर हळूहळू कमी होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Rain Update

Maharashtra Rain Update

ESAKAL

Shubham Banubakode
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गेल्या दोन दिवसांपासून महाराष्ट्रातील अनेक भागांत मुसळधार पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. विशेषतः घाटमाथा परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून अनेक ठिकाणी पाणी साचणे, दरडी कोसळणे आणि वाहतुकीवर परिणाम झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार उद्यापासून राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाचा जोर हळूहळू कमी होण्याची शक्यता आहे.

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