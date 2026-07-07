Maharashtra Rain Update : पावसाची विश्रांती! पूर ओसरणार, नागरिकांना दिलासा, हवामान विभागाचे ताजे अपडेट

गेल्या दोन दिवसांपासून महाराष्ट्रातील अनेक भागांत मुसळधार पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. विशेषतः घाटमाथा परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून अनेक ठिकाणी पाणी साचणे, दरडी कोसळणे आणि वाहतुकीवर परिणाम झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार उद्यापासून राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाचा जोर हळूहळू कमी होण्याची शक्यता आहे..लोणावळा आणि महाबळेश्वर येथे गेल्या काही वर्षांतील सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली आहे. लोणावळ्यात मागील दोन दिवसांत तब्बल 670 मिमी पाऊस झाला, तर काल सकाळपासून आजपर्यंत आणखी 620 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. मावळ तालुक्यातील धावडी येथे 688 मिमी पाऊस पडला असून महाबळेश्वरमध्ये 513 मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. या आकडेवारीमुळे यंदाच्या पावसाने अनेक विक्रम मोडल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Maharashtra Rain Alert : पावसाचा जोर वाढणार! मुंबई-कोकणला ऑरेंज, रायगड-पुणे-नाशिक घाटमाथ्याला रेड अलर्ट; पुढील 24 तास अतिधोक्याचे.पुणे शहरातही गेल्या दोन दिवसांत जोरदार पाऊस झाला असून, अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक पावसाच्या नोंदींमध्ये यावेळचा पाऊस दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे आणि मान्सूनच्या सक्रिय झालेल्या वाऱ्यांमुळे राज्यात अतिवृष्टीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, आता पाऊस विश्रांती घेण्याची शक्यता आहे..Maharashtra 21 District Rain Alert : महाराष्ट्रातील २१ जिल्ह्यात पावसाचा अलर्ट; गोवा, कारवारमध्ये मोठे ढग दाटले; पुढच्या ३ दिवसांचा हवामान अंदाज.अशातच आज आज मुंबई, पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील घाटमाथा परिसरासाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मात्र, उद्यापासून पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील पर्जन्यछायेच्या भागांत पावसाची तीव्रता आधीपासूनच कमी आहे. पुढील दोन ते तीन दिवस राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाचा वेग ओसरण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.